/अलवर में हवाला का बड़ा खेल बेनकाब! 33 लाख कैश के साथ चार गिरफ्तार, मचा हड़कंप

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Alwar News: अलवर शहर में हवाला कारोबार के खिलाफ कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से 33 लाख 62 हजार 623 रुपये की नकदी बरामद की है. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि यह रकम हवाला नेटवर्क के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाई जा रही थी. मामले की सूचना आयकर विभाग को भी दे दी गई है.
प्रशिक्षु आईपीएस कार्तिकेय वर्मा ने बताया कि कोतवाली थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि केशव नगर स्थित एक मकान में अवैध हवाला कारोबार संचालित हो रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी. वहां चार व्यक्ति मौजूद मिले, जो नकदी के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके.
तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से 33.62 लाख रुपये नकद बरामद किए. इसके अलावा एक झोले में दो-दो रुपये के 61 नोटों पर लिखे कोड और हिसाब-किताब से जुड़े दस्तावेज भी मिले, जिन्हें हवाला लेन-देन से जोड़कर देखा जा रहा है.
पुलिस ने आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 128 और 170 के तहत गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में मनभाई पुत्र माघव पटेल निवासी ऊंजा (गुजरात), चतुरू भाई पटेल कांतिलाल निवासी पलासर (गुजरात), भौतिक पटेल पुत्र चतुरू भाई निवासी पलासर (गुजरात) तथा कमल गुप्ता पुत्र चंदकीलाल निवासी अलवर शामिल हैं.
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद नकदी किसकी है, कहां से लाई गई और किसे पहुंचाई जानी थी. मामले में आयकर विभाग भी जांच करेगा, जिससे रकम के वास्तविक स्रोत और संभावित कर चोरी या अन्य वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हो सकता है.
पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों से पूछताछ में अंतरराज्यीय हवाला नेटवर्क से जुड़े अहम खुलासे होने की संभावना है. बरामद दस्तावेजों और मोबाइल फोन की जांच के आधार पर इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान भी की जा रही है.
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