Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Alwar
  • /अलवर में हवाला का बड़ा खेल बेनकाब! 33 लाख कैश के साथ चार गिरफ्तार, मचा हड़कंप

अलवर में हवाला का बड़ा खेल बेनकाब! 33 लाख कैश के साथ चार गिरफ्तार, मचा हड़कंप

Rajasthan News: अलवर में पुलिस ने हवाला रैकेट का भंडाफोड़ कर चार आरोपियों को पकड़ा और 33.62 लाख रुपये नकद व कोड वाले नोट बरामद किए. केशव नगर में दबिश देकर कार्रवाई की गई. आयकर विभाग भी जांच में शामिल, अंतरराज्यीय नेटवर्क की आशंका.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byJugal Kishore
Published: Jun 04, 2026, 10:09 PM|Updated: Jun 04, 2026, 10:09 PM
अलवर में हवाला का बड़ा खेल बेनकाब! 33 लाख कैश के साथ चार गिरफ्तार, मचा हड़कंप
Image Credit: Alwar Crime News

Alwar News: अलवर शहर में हवाला कारोबार के खिलाफ कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से 33 लाख 62 हजार 623 रुपये की नकदी बरामद की है. प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि यह रकम हवाला नेटवर्क के जरिए एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाई जा रही थी. मामले की सूचना आयकर विभाग को भी दे दी गई है.

प्रशिक्षु आईपीएस कार्तिकेय वर्मा ने बताया कि कोतवाली थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि केशव नगर स्थित एक मकान में अवैध हवाला कारोबार संचालित हो रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी. वहां चार व्यक्ति मौजूद मिले, जो नकदी के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके.

Add Zee News as a Preferred Source

तलाशी के दौरान पुलिस ने उनके पास से 33.62 लाख रुपये नकद बरामद किए. इसके अलावा एक झोले में दो-दो रुपये के 61 नोटों पर लिखे कोड और हिसाब-किताब से जुड़े दस्तावेज भी मिले, जिन्हें हवाला लेन-देन से जोड़कर देखा जा रहा है.

पुलिस ने आरोपियों को भारतीय न्याय संहिता की धारा 128 और 170 के तहत गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में मनभाई पुत्र माघव पटेल निवासी ऊंजा (गुजरात), चतुरू भाई पटेल कांतिलाल निवासी पलासर (गुजरात), भौतिक पटेल पुत्र चतुरू भाई निवासी पलासर (गुजरात) तथा कमल गुप्ता पुत्र चंदकीलाल निवासी अलवर शामिल हैं.

पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि बरामद नकदी किसकी है, कहां से लाई गई और किसे पहुंचाई जानी थी. मामले में आयकर विभाग भी जांच करेगा, जिससे रकम के वास्तविक स्रोत और संभावित कर चोरी या अन्य वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हो सकता है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों से पूछताछ में अंतरराज्यीय हवाला नेटवर्क से जुड़े अहम खुलासे होने की संभावना है. बरामद दस्तावेजों और मोबाइल फोन की जांच के आधार पर इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान भी की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:सांस लेना भी हुआ मुश्किल! जोधपुर की हवा पहुंची खतरनाक स्तर पर, AQI 245 ने बढ़ाई चिंता

ट्रेंडिंग न्यूज़

'बेटी, चिंता मत करो, घरवाले मिल जाएंगे'... मदद के नाम पर शख्स ने किया युवती से दुष्कर्म

जयपुर का लालजी सांड का रास्ता, जहां जाकर महिलाओं हो जाती हैं खुश!

दूध लेने बाहर गई पत्नी, लौटी तो जा चुका था पति! Love Marriage के 9 महीने बाद...

कौन हैं अल्का गुर्जर? जिन्हें BJP ने बनाया राजस्यसभा उम्मीदवार, जानिए शिक्षा, राजनीतिक सफर और अहम भूमिकाएं

'चलो, मैं तुम्हारे परिवार को ढूंढने में मदद करता हूं' कहकर मेले में खोई युवती को साथ ले गया शख्स, किया दुष्कर्म!

खाटू श्यामजी में युवक पर जानलेवा हमला, मुख्य आरोपी अजमेर से गिरफ्तार

Delhi Fire: दिल्ली के होटल में लगी आग ने राजस्थान को दिया खौफनाक दर्द, भयंकर लपटों में जलकर बुझ गई अजमेर और किशनगढ़ की 3 जिंदगियां

आंखें रह जांएगी फटी, मुंह रहेगा खुला का खुला... 2 साल की नन्ही प्रिशा ने किया ऐसा कमाल, पूरी दुनिया रह गई हैरान!

क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इन गांवों में एंट्री के लिए लगता है टिकट!

जयपुर का 'मिनी थाईलैंड' क्यों कहलाता है गिरधर मार्ग? वजह शर्मनाक

जयपुर को मिली विकास की डबल डोज, दो वार्डों को मिली करोड़ों रुपये की सौगात!

BJP का 'मास्टरस्ट्रोक' तैयार, शुभ मुहूर्त में होगा राज्यसभा का नामांकन, शाम तक साफ होगी तस्वीर

राजस्थान में 4 जून को मौसम का डबल अटैक, आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी

राजस्थान में आज जमकर बरसेंगे बादल, इन जिलों में भयंकर आंधी-तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी

जयपुर से लेकर नागौर तक आतंक मचाने वाला है मौसम, IMD ने जारी किया भयंकर ओले गिरने और बारिश का अलर्ट

क्या आप जानते हैं? जयपुर मेट्रो की 3 खास बातें, जिनके आगे एशिया की बड़ी-बड़ी मेट्रो भी फेल!

Bhilwara: मातम में बदल गई बेटी की शादी की खुशियां, डीजे नाच रहे पिता की कर दी गई हत्या

बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर में आसमान से गिरेंगे मोटे-मोटे ओले, बारिश के साथ आंधी-तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! जयपुर, भीलवाड़ा, करौली, दौसा समेत 22 जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट

आसमान से सीधे जमीन पर गिरे सोना-चांदी के भाव! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

यूपी-बिहार से लाई जाती थीं लड़कियां, राजस्थान में चलता था ब्लैकमेल नेटवर्क, जानें कैसे हुआ था युवतियों की ‘डील’ का खुलासा

राज्यसभा का टिकट और शतरंज वाली पोस्ट! आखिर कौन हैं सतीश पूनियां? जिन पर BJP ने खेला सबसे बड़ा दांव

Bharatpur: भतीजे ने चाचा के सीने पर मारी गोली, आरोपी घर के पास हथियार फेंक जंगल की तरफ भागा

सोना-चांदी ने लगाई लंबी छलांग, चांद पर पहुंचे रेट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप!

सामने आया वह Video, जिसके चलते अनीता बिश्नोई को किया गया बुरी तरह ट्रोल, आपने देखा?

Rajasthan News: बारां में कृषि विभाग की बैठक में भारी हंगामा, किसानों ने लगाया खाद की कालाबाजारी का आरोप, ...दी सख्त चेतावनी

Jhunjhunu: 16 साल की बच्ची को पत्नी बताकर रखा साथ, फिर करता रहा रेप, आरोपी को मिली 20 साल की जेल

चिलचिलाती धूप में ठंडक का खजाना है राजस्थान का ये ड्रिंक! पीते ही गर्मी हो जाएगी छूमंतर

फसल बीमा का नया नियम-बस इतने दिन और... फिर बंद हो जाएगा पोर्टल, आज ही निपटाएं ये काम

सावधान! इन जिलों में बिगड़ेगा मौसम, गरज-चमक के साथ तूफानी हवाओं की चेतावनी

लू और Dehydration का काल है राजस्थान का ये ड्रिंक! पीते ही शरीर को कर देगा बर्फ जैसा ठंडा

अर्श से फर्श पर लुढ़के सोना-चांदी के रेट, बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा भाव

राज्यसभा की रेस में बड़ा धमाका! बीजेपी ने सतीश पूनियां और अल्का गुर्जर को बनाया उम्मीदवार

कड़केगी बिजली, बरसेंगे बादल! जयपुर-चूरू-सीकर समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान में सोने के दाम धड़ाम, चांदी के रेट ने भी मचाया तहलका, जानें लेटेस्ट प्राइस

कौन हैं सोशल मीडिया इंफ्लुंसर अनीता विश्नोई? जिन्होंने जान देने की कोशिश

Rajasthan News: सलूंबर में आंधी-तूफान ने मचाई तवाही, 300 मीटर दूर से उड़कर आया टीनशेड, 3 भैंसें गंभीर रूप से घायल

राजस्थान में बदल जाएगी 30 गांवों की सूरत, हर गांव मिले 3 करोड़ रुपये!

चांदी औंधे मुंह गिरी नीचे, सोना फिर बना चमकता सितारा! जानें सराफा बाजार के ताजा भाव

पुलिस की नहीं, भरोसे की जीत! 16 साल से फरार 17 आरोपी खुद हुए सरेंडर

TAGS:
Alwar News
Rajasthan News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर भीषण हादसा! पंजाब रोडवेज बस ट्रक से टकराई, 20 यात्री घायल
Rajasthan News
2
Rajasthan News
3
Alwar News
4
Jodhpur News
5
rAJASTHAN CRIME