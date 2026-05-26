/Rajasthan News: नौतपा में बिजली आपूर्ति ठप, गोविंदगढ़ में ट्रांसफार्मर में भीषण आग, लाइनमैन की जांबाजी से टला बड़ा हादसा

Alwar Transformer Fire: नौतपा की रिकॉर्डतोड़ गर्मी और बढ़ते पावर लोड के बीच सोमवार रात अलवर जिले के गोविंदगढ़ कस्बे में एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. सोमवार रात करीब 10:30 बजे कस्बे के नगर पालिका कार्यालय के ठीक बाहर लगे एक बड़े विद्युत ट्रांसफार्मर में अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि आसमान में लपटें और काले धुएं का गुबार उठने लगा. ट्रांसफार्मर से उड़ती चिंगारियों और धमाकों के कारण आसपास के रिहायशी इलाके और बाजार में पूरी तरह दहशत और अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

फोन नहीं उठा तो बाइक दौड़ाकर बिजलीघर पहुंचे लाइनमैन लोकेंद्र सिंह

आग की लपटें इतनी भयानक थीं कि कोई भी स्थानीय नागरिक या दुकानदार ट्रांसफार्मर के पास जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था. संकट के समय स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग (डिस्कॉम) के स्थानीय कार्यालय और अधिकारियों को फोन लगाने का प्रयास किया, लेकिन देर रात फोन रिसीव नहीं होने के कारण लोगों का गुस्सा और घबराहट और ज्यादा बढ़ गई. इसी दौरान मौके पर देवदूत बनकर मौजूद बिजली विभाग के जांबाज लाइनमैन लोकेंद्र सिंह ने कतई समय नहीं गंवाया. उन्होंने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल उठाई और हवा की रफ्तार से मुख्य बिजलीघर (Substation) की ओर दौड़ पड़े. बिजलीघर पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले कस्बे की मुख्य विद्युत आपूर्ति (शटडाउन) को बंद करवाया, जिससे आग को और आगे फैलने से रोका जा सका.

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नपा में नहीं थी दमकल, रामबास के टैंकर और जांबाजी से बुझी आग

इस घटना ने गोविंदगढ़ नगर पालिका प्रशासन के सुरक्षा इंतजामों की भी पोल खोलकर रख दी. नगर पालिका क्षेत्र होने के बावजूद स्थानीय स्तर पर फायर ब्रिगेड (दमकल) की कोई व्यवस्था नहीं थी. यदि जिला मुख्यालय अलवर से दमकल मंगवाई जाती, तो दूरी अधिक होने के कारण कम से कम एक घंटा लगता और तब तक पूरा बाजार जलकर खाक हो सकता था. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पास के रामबास क्षेत्र से पानी का एक निजी टैंकर मौके पर मंगवाया गया. इसके बाद लाइनमैन लोकेंद्र सिंह ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी जान की परवाह किए बिना जलते हुए ट्रांसफार्मर के नजदीक जाकर पानी की बौछारें डालीं और सूझबूझ से आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. लाइनमैन की इस जांबाजी को देखकर वहां मौजूद सैकड़ों क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली और उनकी जमकर सराहना की.

नौतपा की भयंकर तपन के बीच अंधेरे में डूबा कस्बा, जनता चिंतित

हादसा तो टल गया, लेकिन सोमवार रात से ही गोविंदगढ़ कस्बे के एक बड़े हिस्से की बिजली गुल है. 25 May से शुरू हुए नौतपा की भीषण और झुलसाने वाली गर्मी (तापमान 45°C के पार) के बीच अचानक बिजली आपूर्ति ठप होने से छोटे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों का हाल बेहाल हो गया है.

नया ट्रांसफार्मर कब? पूरी तरह जल चुके इस ट्रांसफार्मर के बाद अब कस्बे के लोगों में इस बात को लेकर गहरी चिंता बनी हुई है कि बिजली विभाग कितनी जल्दी नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध करा पाता है, ताकि इस तपते मौसम में उन्हें बिजली संकट से निजात मिल सके.