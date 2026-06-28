/मानसून से पहले ही झील बन गई भिवाड़ी, सिस्टम की लापरवाही से डूबा बाईपास

Khairthal-Tijara Waterlogging: भिवाड़ी में मानसून आने से पहले ही जलभराव की स्थिति ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है. बिना बारिश के ही भिवाड़ी बाईपास पूरी तरह पानी से भर गया, जिससे सड़क पर तालाब जैसे हालात बन गए और लोगों को मजबूरी में उसी पानी के बीच से गुजरना पड़ा. यह पूरा मामला राजस्थान आवासन मंडल की जमीन पर जमा पानी को रोकने के लिए नगर परिषद द्वारा बनाई गई अस्थायी कच्ची दीवार के टूटने के बाद सामने आया. दीवार टूटते ही पानी तेज बहाव के साथ अलवर बाईपास की तरफ आ गया और देखते ही देखते पूरा रास्ता जलमग्न हो गया.

बिना बारिश के ही जलभराव से बिगड़े हालात

सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि यह स्थिति किसी भारी बारिश के कारण नहीं बनी, बल्कि पहले से जमा पानी के अचानक सड़क की ओर बह जाने से हुई. स्थानीय लोगों के मुताबिक, कई दिनों से यहां पानी जमा था लेकिन उसकी निकासी का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया. जैसे ही अस्थायी दीवार टूटी, पानी का दबाव सीधे सड़क पर आ गया और कुछ ही मिनटों में पूरा बाईपास पानी में डूब गया.

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वाहन चालकों को हुई भारी परेशानी

जलभराव के कारण दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ी. कई लोग जान जोखिम में डालकर पानी के बीच से निकलते नजर आए. कई जगह वाहन बंद हो गए, तो कुछ लोग धक्का लगाकर अपनी गाड़ियां निकालते दिखे. पैदल चलने वाले लोगों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उन्हें लंबा रास्ता बदलकर जाना पड़ा.

मानसून से पहले ही उठे सवाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि जब मानसून शुरू भी नहीं हुआ है और यह हालात हैं, तो आने वाले दिनों में जब लगातार बारिश होगी, तब स्थिति कितनी गंभीर हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है. लोगों ने नगर परिषद की तैयारी और जल निकासी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

प्रशासन ने क्या कहा

खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि नगर परिषद द्वारा बनाई गई अस्थायी दीवार टूटने की वजह से पानी का बहाव बाईपास की तरफ हो गया. उन्होंने कहा कि अब वहां स्थायी और पक्की दीवार का निर्माण कराया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की समस्या दोबारा न हो.

लोगों में नाराजगी और चिंता

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखने को मिली है. लोगों का कहना है कि अगर छोटी सी बारिश या पानी के दबाव में ही सड़कें जलमग्न हो रही हैं, तो मानसून में शहर की स्थिति बेहद खराब हो सकती है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि प्रशासन कितनी जल्दी स्थायी समाधान करता है.