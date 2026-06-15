/सोमवती अमावस्या पर पुष्कर में उमड़ा जनसैलाब! श्रद्धा के बीच अव्यवस्थाओं ने बढ़ाई मुश्किलें

Pushkar News: तीर्थ नगरी पुष्कर में सोमवार को अधिक मास की सोमवती अमावस्या के अवसर पर आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला. सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालुओं का पुष्कर पहुंचना शुरू हो गया और देर शाम तक यह सिलसिला लगातार जारी रहा. अनुमान है कि दिनभर में तीन लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त किया. सरोवर के सभी 52 घाट श्रद्धालुओं से खचाखच भरे नजर आए. हर ओर धार्मिक उत्साह और भक्ति का माहौल दिखाई दिया. लोगों ने स्नान के बाद पूजा-अर्चना कर अपने परिवार और समाज की खुशहाली की कामना की.

अधिक मास की सोमवती अमावस्या को सनातन परंपरा में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. धार्मिक ग्रंथों में इस दिन तीर्थराज पुष्कर में स्नान, दान और तर्पण का विशेष महत्व बताया गया है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा के साथ किए गए धार्मिक कार्यों से मानसिक और शारीरिक कष्टों से राहत मिलती है और पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है. इसी आस्था के चलते राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश के विभिन्न राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुष्कर पहुंचे.

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सरोवर में स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने पिंडदान, तर्पण, दीपदान, अन्नदान और वस्त्रदान जैसे धार्मिक कार्य किए. ब्रह्मा मंदिर सहित पुष्कर के प्रमुख मंदिरों में दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रहीं. मंदिरों और घाटों पर पूरे दिन श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही. धार्मिक अनुष्ठानों के चलते पूरे शहर का माहौल भक्तिमय नजर आया और जगह-जगह भजन-कीर्तन तथा पूजा-पाठ का आयोजन भी हुआ.

धार्मिक मान्यता के अनुसार सोमवती अमावस्या का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है. कहा जाता है कि जिस शुभ तिथि की प्रतीक्षा करते-करते पांडव परमधाम को प्राप्त हो गए थे, उसी सोमवती अमावस्या को कलयुग में भी विशेष फलदायी माना जाता है. यही कारण है कि इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु तीर्थराज पुष्कर में स्नान करने पहुंचते हैं और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं.

हालांकि भारी भीड़ के बीच व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल भी खड़े हुए. सरोवर के कई घाटों पर सफाई व्यवस्था पर्याप्त नहीं दिखी. जगह-जगह कचरा, पूजा सामग्री और खाद्य पदार्थों के अवशेष दिखाई दिए, जिससे सरोवर की स्वच्छता प्रभावित होती नजर आई. प्रशासन की ओर से रोक के बावजूद कुछ घाटों के आसपास अनाज और खाद्य सामग्री की बिक्री भी जारी रही.

महिला और बुजुर्ग श्रद्धालुओं को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ा. कई महिलाओं ने घाटों पर पर्याप्त चेंजिंग रूम नहीं होने की शिकायत की. वहीं शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर भी लोगों ने नाराजगी जताई. भीड़ बढ़ने के साथ इन समस्याओं का असर और अधिक स्पष्ट दिखाई दिया.

दिनभर उमड़ी भारी भीड़ के चलते यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण और सफाई व्यवस्था पर प्रशासन का दबाव बढ़ गया. कई स्थानों पर व्यवस्थाएं नाकाफी नजर आईं. श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन की ओर से प्रयास किए गए, लेकिन लाखों लोगों की मौजूदगी के सामने कई व्यवस्थाएं कमजोर पड़ती दिखाई दीं. आस्था के इस महापर्व में श्रद्धालुओं की भारी भागीदारी ने एक बार फिर पुष्कर की धार्मिक महत्ता को साबित किया, वहीं बेहतर व्यवस्थाओं की जरूरत भी महसूस कराई.