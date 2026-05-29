/अलवर में दर्दनाक मंजर! बच्चों की आंखों के सामने करंट से पति-पत्नी की मौत, गांव में फैली दहशत

Alwar News: रामगढ़ क्षेत्र के बगड़ तिराया थाना इलाके के बेरेबास गांव में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें खेत पर काम करते समय पति-पत्नी की करंट लगने से मौत हो गई. इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है. सबसे दर्दनाक बात यह रही कि हादसे के समय उनके छोटे-छोटे बच्चे भी वहीं मौजूद थे, जिन्होंने अपने माता-पिता को तड़पते हुए देखा और मदद के लिए जोर-जोर से शोर मचाया.

जानकारी के मुताबिक, बेरेबास निवासी महेन्द्र जाटव अपनी पत्नी रामेश्वरी और बच्चों के साथ खेत पर रोजमर्रा का काम कर रहे थे. दोपहर करीब 12 बजे रामेश्वरी खेत में लगी पानी की मोटर बंद करने गईं. बारिश के कारण खेत में पहले से नमी थी, जिससे अचानक मोटर में करंट फैल गया और रामेश्वरी उसकी चपेट में आ गईं.

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पत्नी को करंट लगते देख महेन्द्र तुरंत उन्हें बचाने के लिए दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने रामेश्वरी को छुआ, वे भी तेज करंट की चपेट में आ गए. कुछ ही पलों में दोनों जमीन पर गिर पड़े और तड़पने लगे. यह दिल दहला देने वाला दृश्य देखकर बच्चों ने जोर-जोर से चीखना शुरू कर दिया, जिसके बाद आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे.

ग्रामीणों ने बिना देर किए बिजली की सप्लाई बंद करवाई और दोनों को तुरंत रामगढ़ उप जिला अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद रामेश्वरी को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर हालत में महेन्द्र को अलवर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में बहाला टैक्स के पास उन्होंने भी दम तोड़ दिया, जिससे हादसा और भी दर्दनाक हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही बगड़ तिराया थाना से एएसआई रविंद्र चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर रामगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है. साथ ही पूरे मामले की जांच भी जारी है.

परिजनों के अनुसार, महेन्द्र जाटव मेहनत-मजदूरी और खेती के सहारे अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे. इस हादसे के बाद परिवार पूरी तरह टूट गया है. दंपति के चार बच्चे हैं, जिनमें तीन बेटियां और एक बेटा शामिल है, और सभी का रो-रोकर बुरा हाल है.

एएसआई रविंद्र चौधरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में खेत पर काम के दौरान करंट लगने से यह हादसा हुआ है. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है.