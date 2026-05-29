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अलवर में दर्दनाक मंजर! बच्चों की आंखों के सामने करंट से पति-पत्नी की मौत, गांव में फैली दहशत

Rajasthan News: रामगढ़ के बेरेबास गांव में खेत में काम करते समय करंट लगने से पति-पत्नी की मौत हो गई. बचाने गए पति भी करंट की चपेट में आ गए. हादसे के वक्त बच्चे मौके पर थे. पुलिस जांच कर रही है और परिवार गहरे सदमे में है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byJugal Kishore
Published: May 29, 2026, 07:12 PM|Updated: May 29, 2026, 07:12 PM
अलवर में दर्दनाक मंजर! बच्चों की आंखों के सामने करंट से पति-पत्नी की मौत, गांव में फैली दहशत
Image Credit: Husband Wife Died Due To Current In Alwar

Alwar News: रामगढ़ क्षेत्र के बगड़ तिराया थाना इलाके के बेरेबास गांव में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें खेत पर काम करते समय पति-पत्नी की करंट लगने से मौत हो गई. इस घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है. सबसे दर्दनाक बात यह रही कि हादसे के समय उनके छोटे-छोटे बच्चे भी वहीं मौजूद थे, जिन्होंने अपने माता-पिता को तड़पते हुए देखा और मदद के लिए जोर-जोर से शोर मचाया.

जानकारी के मुताबिक, बेरेबास निवासी महेन्द्र जाटव अपनी पत्नी रामेश्वरी और बच्चों के साथ खेत पर रोजमर्रा का काम कर रहे थे. दोपहर करीब 12 बजे रामेश्वरी खेत में लगी पानी की मोटर बंद करने गईं. बारिश के कारण खेत में पहले से नमी थी, जिससे अचानक मोटर में करंट फैल गया और रामेश्वरी उसकी चपेट में आ गईं.

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पत्नी को करंट लगते देख महेन्द्र तुरंत उन्हें बचाने के लिए दौड़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने रामेश्वरी को छुआ, वे भी तेज करंट की चपेट में आ गए. कुछ ही पलों में दोनों जमीन पर गिर पड़े और तड़पने लगे. यह दिल दहला देने वाला दृश्य देखकर बच्चों ने जोर-जोर से चीखना शुरू कर दिया, जिसके बाद आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे.

ग्रामीणों ने बिना देर किए बिजली की सप्लाई बंद करवाई और दोनों को तुरंत रामगढ़ उप जिला अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद रामेश्वरी को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर हालत में महेन्द्र को अलवर रेफर किया गया, लेकिन रास्ते में बहाला टैक्स के पास उन्होंने भी दम तोड़ दिया, जिससे हादसा और भी दर्दनाक हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही बगड़ तिराया थाना से एएसआई रविंद्र चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर रामगढ़ अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है. साथ ही पूरे मामले की जांच भी जारी है.

परिजनों के अनुसार, महेन्द्र जाटव मेहनत-मजदूरी और खेती के सहारे अपने परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे. इस हादसे के बाद परिवार पूरी तरह टूट गया है. दंपति के चार बच्चे हैं, जिनमें तीन बेटियां और एक बेटा शामिल है, और सभी का रो-रोकर बुरा हाल है.

एएसआई रविंद्र चौधरी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में खेत पर काम के दौरान करंट लगने से यह हादसा हुआ है. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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