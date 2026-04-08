Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

Rajasthan News: खैरथल में गौ-तस्करों का आतंक, विरोध करने पर युवक को कुचलने की कोशिश, सीसीटीवी में कैद

Rajasthan News: खैरथल में नकाबपोश गौ-तस्करों ने सीसीटीवी के सामने गायों की चोरी की और विरोध करने पर एक युवक को कुचलने का प्रयास किया. पुलिस के देरी से पहुंचने पर वार्डवासियों ने नाराजगी जताई है. फिलहाल एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमें गठित की हैं.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByKuldeep malwar
Published:Apr 08, 2026, 03:49 PM IST | Updated:Apr 08, 2026, 03:49 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, इन जिलों में IMD ने जारी किया येलो-ऑरेंज अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather update

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, इन जिलों में IMD ने जारी किया येलो-ऑरेंज अलर्ट

जयपुर में मेट्रो का मेगा धमाका! 13038 करोड़ से शहर को ट्रैफिक से मिलेगी राहत
7 Photos
jaipur metro phase 2

जयपुर में मेट्रो का मेगा धमाका! 13038 करोड़ से शहर को ट्रैफिक से मिलेगी राहत

पोकरण में बनाया जाएगा नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 7 करोड़ की लागत से बनेगी आधुनिक बिल्डिंग
6 Photos
Rajasthan government project

पोकरण में बनाया जाएगा नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 7 करोड़ की लागत से बनेगी आधुनिक बिल्डिंग

राजस्थान में बनेगा देश का सबसे बड़ा जलसेतु, बदलेगी 17 जिलों की सूरत!
7 Photos
Rajasthan government project

राजस्थान में बनेगा देश का सबसे बड़ा जलसेतु, बदलेगी 17 जिलों की सूरत!

Rajasthan News: खैरथल में गौ-तस्करों का आतंक, विरोध करने पर युवक को कुचलने की कोशिश, सीसीटीवी में कैद

Rajasthan Cow Smuggling: खैरथल के वार्ड संख्या 35 में देर रात गौ-तस्करों ने सरेराह जमकर उत्पात मचाया. एक ओर जहां नकाबपोश बदमाशों ने बेखौफ होकर गायों को गाड़ी में भरा, वहीं दूसरी ओर पुलिस की देरी और गश्त प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों में कैद हो गई है.

आधी रात का तांडव
घटना सुबह करीब 3 बजे की है. प्रत्यक्षदर्शी गजराज सिंह जब मंदिर मार्ग पर टहल रहे थे, तभी एक पिकअप में सवार 4-5 नकाबपोश बदमाशों ने सड़क पर घूम रही गायों को जबरन गाड़ी में डालना शुरू कर दिया.गजराज सिंह ने तुरंत 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी और खुद डंडा लेकर तस्करों से भिड़ गए. उन्होंने पिकअप पर डंडा मारा, तो बदमाशों ने उन्हें कुचलने की नीयत से गाड़ी उनकी ओर मोड़ दी. गजराज ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई. बदमाश कई गायों को लेकर मौके से भागने में सफल रहे.

पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल
वार्डवासियों में पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि खैरथल थाने में पर्याप्त जाब्ता होने के बाद भी तस्करों के हौसले बुलंद हैं.
बीट सिस्टम और रात्रि गश्त महज औपचारिकता बनकर रह गए हैं. गजराज सिंह द्वारा तुरंत सूचना देने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

प्रशासन का पक्ष और कार्रवाई
खैरथल थाना प्रभारी रामकिशन यादव का कहना है कि शुरुआत में कंट्रोल रूम या गश्त दल को इसकी जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई है.

पढ़ें खैरथल की एक और खबर…

खैरथल के सिहाली खुर्द में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कृषि पर्यवेक्षक राम स्वरूप को रंगे हाथों ट्रैप किया है. आरोपी ने एक किसान से फव्वारा पाइप लाइन पर मिलने वाले अनुदान (Subsidy) के बिल पास करने की एवज में 3,500 रुपये की रिश्वत मांगी थी.

एसीबी के अनुसार, आरोपी पर्यवेक्षक परिवादी से पहले ही 2,500 रुपये फोनपे के जरिए डिजिटल रूप से ले चुका था. बुधवार को जैसे ही उसने शेष 1,000 रुपये की नगद राशि स्वीकार की, एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news