Rajasthan News: खैरथल में गौ-तस्करों का आतंक, विरोध करने पर युवक को कुचलने की कोशिश, सीसीटीवी में कैद

Rajasthan Cow Smuggling: खैरथल के वार्ड संख्या 35 में देर रात गौ-तस्करों ने सरेराह जमकर उत्पात मचाया. एक ओर जहां नकाबपोश बदमाशों ने बेखौफ होकर गायों को गाड़ी में भरा, वहीं दूसरी ओर पुलिस की देरी और गश्त प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों में कैद हो गई है.

आधी रात का तांडव

घटना सुबह करीब 3 बजे की है. प्रत्यक्षदर्शी गजराज सिंह जब मंदिर मार्ग पर टहल रहे थे, तभी एक पिकअप में सवार 4-5 नकाबपोश बदमाशों ने सड़क पर घूम रही गायों को जबरन गाड़ी में डालना शुरू कर दिया.गजराज सिंह ने तुरंत 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी और खुद डंडा लेकर तस्करों से भिड़ गए. उन्होंने पिकअप पर डंडा मारा, तो बदमाशों ने उन्हें कुचलने की नीयत से गाड़ी उनकी ओर मोड़ दी. गजराज ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई. बदमाश कई गायों को लेकर मौके से भागने में सफल रहे.

पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल

वार्डवासियों में पुलिस के खिलाफ भारी आक्रोश है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि खैरथल थाने में पर्याप्त जाब्ता होने के बाद भी तस्करों के हौसले बुलंद हैं.

बीट सिस्टम और रात्रि गश्त महज औपचारिकता बनकर रह गए हैं. गजराज सिंह द्वारा तुरंत सूचना देने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची.

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प्रशासन का पक्ष और कार्रवाई

खैरथल थाना प्रभारी रामकिशन यादव का कहना है कि शुरुआत में कंट्रोल रूम या गश्त दल को इसकी जानकारी नहीं मिली थी, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई है.

पढ़ें खैरथल की एक और खबर…

खैरथल के सिहाली खुर्द में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कृषि पर्यवेक्षक राम स्वरूप को रंगे हाथों ट्रैप किया है. आरोपी ने एक किसान से फव्वारा पाइप लाइन पर मिलने वाले अनुदान (Subsidy) के बिल पास करने की एवज में 3,500 रुपये की रिश्वत मांगी थी.

एसीबी के अनुसार, आरोपी पर्यवेक्षक परिवादी से पहले ही 2,500 रुपये फोनपे के जरिए डिजिटल रूप से ले चुका था. बुधवार को जैसे ही उसने शेष 1,000 रुपये की नगद राशि स्वीकार की, एसीबी की टीम ने उसे दबोच लिया. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.



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