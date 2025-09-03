भिवाड़ी के स्टील प्लांट में सुरक्षा चूक से श्रमिक की दर्दनाक मौत

Bhiwadi News: भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां के निर्मल स्टील प्लांट में काम कर रहे एक श्रमिक की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद साथी मजदूरों और परिजनों ने जमकर हंगामा किया और प्लांट प्रबंधन पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाया है.

तेज लोहे की पत्ती से गई जान

मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के उन्नाव निवासी नरेंद्र के रूप में हुई है. यह हादसा उस समय हुआ जब नरेंद्र मशीन के पास काम कर रहा था. तभी, तेज गति से आई एक लोहे की पत्ती उसके सीने में जा घुसी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत भिवाड़ी जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

परिजनों और मजदूरों का हंगामा

नरेंद्र की मौत के बाद अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था, वहीं साथी मजदूरों में भारी रोष व्याप्त था. मजदूरों ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री में काम करने वाले श्रमिकों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं दी जाती है. उन्होंने यह भी कहा कि ईएसआई और पीएफ जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं, जिसके कारण इस हादसे के बाद मृतक के परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.

सुरक्षा पर उठे गंभीर सवाल

इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे बाहरी मजदूरों की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मजदूरों का कहना है कि लापरवाही के कारण कई फैक्ट्रियों में आए दिन श्रमिकों की जान जा रही है, लेकिन प्रशासन और फैक्ट्री मालिकों की चुप्पी चिंताजनक है. इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भिवाड़ी में श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.



