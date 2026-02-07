Zee Rajasthan
अलवर में किसान-पैंथर का आमना-सामना, 15 मिनट के संघर्ष के बाद लेपर्ड की मौत, किसान गंभीर घायल

Rajasthan News: अलवर के नारायणपुर क्षेत्र के गांव खरकड़ी कला में किसान और लेपर्ड के बीच 10–15 मिनट तक संघर्ष हुआ. आत्मरक्षा में किसान के वार से लेपर्ड की मौत हो गई, जबकि किसान गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद गांव में दहशत है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Jugal Kishore
Published: Feb 07, 2026, 03:21 PM IST | Updated: Feb 07, 2026, 03:21 PM IST

अलवर में किसान-पैंथर का आमना-सामना, 15 मिनट के संघर्ष के बाद लेपर्ड की मौत, किसान गंभीर घायल

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र स्थित गांव खरकड़ी कला में शनिवार सुबह एक किसान और लेपर्ड के बीच आमने-सामने की भिड़ंत हो गई. यह संघर्ष करीब 10 से 15 मिनट तक चला. इस दौरान लेपर्ड की मौत हो गई, जबकि किसान गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना शनिवार सुबह करीब 7 बजे की बताई जा रही है, जब किसान खेत से लौट रहा था.

गांव खरकड़ी कला निवासी 52 वर्षीय श्रवण गुर्जर रोज की तरह सुबह खेत में डाली काटने गए थे. खेत में पहुंचने के बाद जैसे ही वे एक पेड़ पर चढ़ने लगे, तभी पास की झाड़ियों में छिपे लेपर्ड ने अचानक उन पर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से किसान संभल भी नहीं पाया और लेपर्ड ने उसे दबोच लिया. लेपर्ड ने श्रवण गुर्जर को घसीटते हुए कुछ दूरी तक ले गया और फिर उस पर पंजों और दांतों से लगातार हमला करता रहा. इस हमले में किसान के पैर, जांघ, पीठ और हाथों पर गहरे घाव हो गए. किसान बुरी तरह जख्मी हो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी.

हमले के दौरान श्रवण गुर्जर ने सूझबूझ दिखाते हुए अपनी गर्दन को बचाए रखा. लेपर्ड ने कई बार गर्दन पर वार करने की कोशिश की, लेकिन किसान ने अपने हाथ आगे रखकर खुद को बचाया. अगर गर्दन पर हमला सफल हो जाता, तो किसान की जान बचना मुश्किल हो सकती थी. इसी बीच किसान की चीख-पुकार सुनकर पास के खेत में काम कर रहे कैलाश मौके पर पहुंचे. उन्होंने शोर मचाया, जिससे लेपर्ड का ध्यान कुछ पल के लिए भटका. इसी का फायदा उठाते हुए श्रवण गुर्जर को संभलने का मौका मिला और उसने पास पड़ी कुल्हाड़ी से लेपर्ड के सिर पर वार कर दिया.

कुल्हाड़ी का वार लगते ही लेपर्ड मौके पर ही ढेर हो गया. ग्रामीणों का कहना है कि किसान ने साहस और समझदारी दिखाकर अपनी जान बचाई. यह हमला पूरी तरह आत्मरक्षा में किया गया था. घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से गंभीर रूप से घायल श्रवण गुर्जर को तुरंत नारायणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर उन्हें अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है.

इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है. ग्रामीणों ने वन विभाग से क्षेत्र में लेपर्ड की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ाने और गांव के लोगों की सुरक्षा के लिए ठोस इंतजाम करने की मांग की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

