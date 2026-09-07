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उम्रकैद की सजा, फिर भी जेल से फरार! अलवर में कैदी के भागने से मचा हड़कंप

Rajasthan News: अलवर सेंट्रल जेल के खुले बंदी शिविर से उम्रकैद की सजा काट रहा कैदी गोपाल उर्फ रामगोपाल फरार हो गया. रविवार सुबह गिनती के दौरान उसके गायब मिलने से हड़कंप मच गया. कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Jugal Kishore
Published:Sep 07, 2026, 10:57 PM IST | Updated:Sep 07, 2026, 10:57 PM IST
उम्रकैद की सजा, फिर भी जेल से फरार! अलवर में कैदी के भागने से मचा हड़कंप
Image Credit: अलवर सेंट्रल जेल के खुले बंदी शिविर से उम्रकैद की सजा काट रहा कैदी गोपाल उर्फ रामगोपाल फरार हो गया.

Alwar News: अलवर सेंट्रल जेल के खुले बंदी शिविर से उम्रकैद की सजा काट रहा एक कैदी फरार हो गया. रविवार सुबह नियमित हाजरी और गिनती के दौरान कैदी के गायब मिलने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया. मामले की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली और फरार कैदी की तलाश शुरू कर दी है.

हत्या के मामले में काट रहा था उम्रकैद
फरार बंदी की पहचान गोपाल उर्फ रामगोपाल पुत्र किशनलाल के रूप में हुई है. वह अलवर के खेड़ली थाना क्षेत्र के नांगल रूपा गांव का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक गोपाल को हत्या और आयुध अधिनियम से जुड़े मामले में दोषी ठहराया गया था. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कठूमर की अदालत ने 23 सितंबर 2022 को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

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सुबह गिनती के समय हुआ खुलासा
जेल प्रशासन के अनुसार खुले बंदी शिविर में रोजाना सुबह कैदियों की नियमित परेड और गिनती कराई जाती है. रविवार को भी इसी तरह सभी बंदियों की हाजरी ली जा रही थी. इसी दौरान गोपाल उर्फ रामगोपाल वहां मौजूद नहीं मिला. पहले जेल कर्मचारियों ने उसके आवास गृह की तलाशी ली और फिर शिविर के आसपास भी उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला.

मोबाइल से भी नहीं हो सका संपर्क
कैदी के गायब मिलने के बाद जेल प्रशासन ने उससे संपर्क करने की कोशिश की. जेल रिकॉर्ड में दर्ज मोबाइल नंबर पर फोन किया गया, लेकिन मोबाइल में इनकमिंग कॉल बंद होने के कारण बात नहीं हो सकी. इसके बाद जेल प्रशासन को मामला गंभीर लगा और पुलिस को इसकी सूचना दी गई.

प्रहरी ने थाने में दी रिपोर्ट
फरार कैदी की तलाश के लिए केंद्रीय कारागृह अधीक्षक कार्यालय की ओर से प्रहरी सतीश चंद शर्मा ने कोतवाली थाने में लिखित रिपोर्ट दी. रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस ने धारा 262 बीएनएस और धारा 58-बी कारागृह संशोधन अधिनियम 2015 के तहत केस दर्ज किया है.

पुलिस कर रही फरार कैदी की तलाश
मामले की जांच एएसआई बृजेन्द्र को सौंपी गई है. पुलिस अब गोपाल उर्फ रामगोपाल की तलाश में जुटी हुई है. उसके संभावित ठिकानों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. वहीं, जेल प्रशासन भी यह पता लगाने में जुटा है कि उम्रकैद की सजा काट रहा कैदी खुले बंदी शिविर से आखिर किस तरह फरार हुआ.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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