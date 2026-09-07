/उम्रकैद की सजा, फिर भी जेल से फरार! अलवर में कैदी के भागने से मचा हड़कंप

Alwar News: अलवर सेंट्रल जेल के खुले बंदी शिविर से उम्रकैद की सजा काट रहा एक कैदी फरार हो गया. रविवार सुबह नियमित हाजरी और गिनती के दौरान कैदी के गायब मिलने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया. मामले की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली और फरार कैदी की तलाश शुरू कर दी है.

हत्या के मामले में काट रहा था उम्रकैद

फरार बंदी की पहचान गोपाल उर्फ रामगोपाल पुत्र किशनलाल के रूप में हुई है. वह अलवर के खेड़ली थाना क्षेत्र के नांगल रूपा गांव का रहने वाला है. पुलिस के मुताबिक गोपाल को हत्या और आयुध अधिनियम से जुड़े मामले में दोषी ठहराया गया था. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कठूमर की अदालत ने 23 सितंबर 2022 को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

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सुबह गिनती के समय हुआ खुलासा

जेल प्रशासन के अनुसार खुले बंदी शिविर में रोजाना सुबह कैदियों की नियमित परेड और गिनती कराई जाती है. रविवार को भी इसी तरह सभी बंदियों की हाजरी ली जा रही थी. इसी दौरान गोपाल उर्फ रामगोपाल वहां मौजूद नहीं मिला. पहले जेल कर्मचारियों ने उसके आवास गृह की तलाशी ली और फिर शिविर के आसपास भी उसकी तलाश की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला.

मोबाइल से भी नहीं हो सका संपर्क

कैदी के गायब मिलने के बाद जेल प्रशासन ने उससे संपर्क करने की कोशिश की. जेल रिकॉर्ड में दर्ज मोबाइल नंबर पर फोन किया गया, लेकिन मोबाइल में इनकमिंग कॉल बंद होने के कारण बात नहीं हो सकी. इसके बाद जेल प्रशासन को मामला गंभीर लगा और पुलिस को इसकी सूचना दी गई.

प्रहरी ने थाने में दी रिपोर्ट

फरार कैदी की तलाश के लिए केंद्रीय कारागृह अधीक्षक कार्यालय की ओर से प्रहरी सतीश चंद शर्मा ने कोतवाली थाने में लिखित रिपोर्ट दी. रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस ने धारा 262 बीएनएस और धारा 58-बी कारागृह संशोधन अधिनियम 2015 के तहत केस दर्ज किया है.

पुलिस कर रही फरार कैदी की तलाश

मामले की जांच एएसआई बृजेन्द्र को सौंपी गई है. पुलिस अब गोपाल उर्फ रामगोपाल की तलाश में जुटी हुई है. उसके संभावित ठिकानों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. वहीं, जेल प्रशासन भी यह पता लगाने में जुटा है कि उम्रकैद की सजा काट रहा कैदी खुले बंदी शिविर से आखिर किस तरह फरार हुआ.