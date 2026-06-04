/भिवाड़ी में भड़की भीषण आग, धमाकों से दहला पूरा रीको औद्योगिक इलाका

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Bhiwadi Industrial Area Fire: भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र से गुरुवार को बड़ी आगजनी की खबर सामने आई. रीको क्षेत्र स्थित एलसॉक नामक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया. आग के दौरान कई तेज धमाके भी सुनाई दिए, जिससे आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही रीको और नगर परिषद की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर-दूर तक धुआं दिखाई दे रहा था.
जिस समय आग लगी, उस दौरान फैक्ट्री में करीब आधा दर्जन श्रमिक काम कर रहे थे. वहीं आसपास मौजूद अन्य फैक्ट्रियों में भी हड़कंप मच गया. प्रशासन का दावा है कि पास की फैक्ट्री से सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. बताया जा रहा है कि एलसॉक फैक्ट्री में लोहे की चादरों का निर्माण होता है, जबकि इसके आसपास कई केमिकल फैक्ट्रियां भी मौजूद हैं, जिससे खतरा और बढ़ गया. आग की चपेट में फैक्ट्री परिसर में खड़ी एक गाड़ी भी आ गई. फिलहाल दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है.
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