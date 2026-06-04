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भिवाड़ी में भड़की भीषण आग, धमाकों से दहला पूरा रीको औद्योगिक इलाका

Rajasthan News: भिवाड़ी के रीको औद्योगिक क्षेत्र में एलसॉक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग के बीच कई धमाके हुए और पूरी फैक्ट्री चपेट में आ गई. दमकल की टीमें मौके पर मौजूद हैं. आसपास की फैक्ट्रियों से मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया, आग के कारणों की जांच जारी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byKuldeep malwar
Published: Jun 04, 2026, 03:42 PM|Updated: Jun 04, 2026, 03:42 PM
भिवाड़ी में भड़की भीषण आग, धमाकों से दहला पूरा रीको औद्योगिक इलाका
Image Credit: Fire In RIICO Industrial Area Bhiwadi

Bhiwadi Industrial Area Fire: भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र से गुरुवार को बड़ी आगजनी की खबर सामने आई. रीको क्षेत्र स्थित एलसॉक नामक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया. आग के दौरान कई तेज धमाके भी सुनाई दिए, जिससे आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही रीको और नगर परिषद की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि दूर-दूर तक धुआं दिखाई दे रहा था.

जिस समय आग लगी, उस दौरान फैक्ट्री में करीब आधा दर्जन श्रमिक काम कर रहे थे. वहीं आसपास मौजूद अन्य फैक्ट्रियों में भी हड़कंप मच गया. प्रशासन का दावा है कि पास की फैक्ट्री से सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. बताया जा रहा है कि एलसॉक फैक्ट्री में लोहे की चादरों का निर्माण होता है, जबकि इसके आसपास कई केमिकल फैक्ट्रियां भी मौजूद हैं, जिससे खतरा और बढ़ गया. आग की चपेट में फैक्ट्री परिसर में खड़ी एक गाड़ी भी आ गई. फिलहाल दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हैं और आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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