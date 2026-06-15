/आग का तांडव और तूफान का कहर, अलवर की पहाड़ियां धधकीं, आंधी ने ग्राम सेवा शिविर को उड़ाया, मचा हड़कंप!

Alwar News: अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र के नादनहेड़ी गांव की पहाड़ियों पर अचानक भीषण आग लग गई. तेज हवा के चलते आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर लिया और तेजी से पहाड़ियों पर फैलने लगी. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को अवगत कराया. पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. आग की गंभीरता को देखते हुए तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया.

हालांकि दुर्गम पहाड़ी इलाका होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सीधे मौके तक नहीं पहुंच सकीं, जिससे आग बुझाने में दिक्कतें आईं. इसके बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए. काफी घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया. इस घटना में कई हेक्टेयर क्षेत्र की वन संपदा जलकर राख हो गई. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है.

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तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैली, लेकिन समय रहते संयुक्त प्रयासों से बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गया.

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रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बाम्बोली स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित ग्राम सेवा शिविर 2026 सोमवार को अचानक आए तेज आंधी-तूफान की चपेट में आ गया. दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवाओं ने पूरे शिविर को अस्त-व्यस्त कर दिया. तेज हवा के चलते शिविर में लगे टेंट उखड़ गए, जबकि स्टालों पर रखी कुर्सियां हवा में उड़कर दूर जा गिरीं. प्रशासनिक दस्तावेज और फाइलें भी हवा में बिखर गईं, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

स्थिति बिगड़ते देख शिविर में मौजूद आमजन और अधिकारी अपनी सुरक्षा के लिए नजदीकी स्कूल भवन में शरण लेने को मजबूर हो गए. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मौसम सामान्य होने तक शिविर को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है. स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि सुबह तक शिविर का माहौल सामान्य और व्यवस्थित था, लेकिन अचानक आए तूफान ने सब कुछ बदलकर रख दिया.