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आग का तांडव और तूफान का कहर, अलवर की पहाड़ियां धधकीं, आंधी ने ग्राम सेवा शिविर को उड़ाया, मचा हड़कंप!

Rajasthan News: अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र स्थित नादनहेड़ी गांव की पहाड़ियों में भीषण आग लगने से कई हेक्टेयर वन क्षेत्र जलकर राख हो गया. तेज हवाओं से आग तेजी से फैली. पुलिस, फायर ब्रिगेड और वन विभाग ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग के कारणों की जांच जारी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byJugal Kishore
Published: Jun 15, 2026, 10:53 PM|Updated: Jun 15, 2026, 10:53 PM
आग का तांडव और तूफान का कहर, अलवर की पहाड़ियां धधकीं, आंधी ने ग्राम सेवा शिविर को उड़ाया, मचा हड़कंप!
Image Credit: Alwar Hills Fire News

Alwar News: अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र के नादनहेड़ी गांव की पहाड़ियों पर अचानक भीषण आग लग गई. तेज हवा के चलते आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर लिया और तेजी से पहाड़ियों पर फैलने लगी. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने पुलिस को अवगत कराया. पुलिस मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. आग की गंभीरता को देखते हुए तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया.

हालांकि दुर्गम पहाड़ी इलाका होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ियां सीधे मौके तक नहीं पहुंच सकीं, जिससे आग बुझाने में दिक्कतें आईं. इसके बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड के साथ मिलकर आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए. काफी घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया. इस घटना में कई हेक्टेयर क्षेत्र की वन संपदा जलकर राख हो गई. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है.

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तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैली, लेकिन समय रहते संयुक्त प्रयासों से बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गया.

पढ़ें अलवर की एक और खबर
रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बाम्बोली स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित ग्राम सेवा शिविर 2026 सोमवार को अचानक आए तेज आंधी-तूफान की चपेट में आ गया. दोपहर बाद मौसम ने अचानक करवट ली और तेज हवाओं ने पूरे शिविर को अस्त-व्यस्त कर दिया. तेज हवा के चलते शिविर में लगे टेंट उखड़ गए, जबकि स्टालों पर रखी कुर्सियां हवा में उड़कर दूर जा गिरीं. प्रशासनिक दस्तावेज और फाइलें भी हवा में बिखर गईं, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

स्थिति बिगड़ते देख शिविर में मौजूद आमजन और अधिकारी अपनी सुरक्षा के लिए नजदीकी स्कूल भवन में शरण लेने को मजबूर हो गए. राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मौसम सामान्य होने तक शिविर को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है. स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि सुबह तक शिविर का माहौल सामान्य और व्यवस्थित था, लेकिन अचानक आए तूफान ने सब कुछ बदलकर रख दिया.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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