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अलवर की तेल पैकिंग फैक्ट्री में आग का तांडव! दूर तक दिखीं लपटें, 18 दमकलों ने पाया काबू

Rajasthan News: अलवर के एमआईए औद्योगिक क्षेत्र की तेल पैकिंग फैक्ट्री में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई. तेल होने से आग तेजी से फैलने का खतरा था. 18 दमकलों ने करीब 7 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हादसे में जनहानि की सूचना नहीं है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Jugal Kishore
Published:Aug 15, 2026, 05:03 PM IST | Updated:Aug 15, 2026, 05:03 PM IST
अलवर की तेल पैकिंग फैक्ट्री में आग का तांडव! दूर तक दिखीं लपटें, 18 दमकलों ने पाया काबू
Image Credit: अलवर के एमआईए औद्योगिक क्षेत्र की तेल पैकिंग फैक्ट्री में शनिवार सुबह भीषण आग लग गई.

Alwar News: अलवर शहर के एमआईए औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार सुबह एक तेल पैकिंग फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई. आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया. फैक्ट्री से उठती आग की लपटें और धुआं काफी दूर तक दिखाई दे रहा था. हालात को देखते हुए आसपास की फैक्ट्रियों को एहतियात के तौर पर खाली करवाया गया. सूचना मिलते ही दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया.

सुबह 6 बजे लगी आग
बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में आग सुबह करीब 6 बजे लगी. कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया. फैक्ट्री में तेल होने के कारण आग के तेजी से फैलने का खतरा बना हुआ था. सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने तुरंत टीमें मौके पर भेजीं और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी.

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तेल होने से बढ़ा आग का खतरा
नगर निगम के फायर अधिकारी अमित मीणा ने बताया कि फैक्ट्री में तेल रखा होने के कारण आग तेजी से फैल सकती थी. आग की स्थिति को देखते हुए आसपास के इलाकों से भी दमकल की गाड़ियां बुलाई गईं. फायर टीमों ने लगातार पानी और दूसरे संसाधनों की मदद से आग को फैलने से रोकने का प्रयास किया.

कई इलाकों से पहुंचीं दमकलें
आग इतनी बड़ी थी कि अलवर शहर की दमकल गाड़ियों के साथ दूसरे क्षेत्रों से भी मदद ली गई. भिवाड़ी, खैरथल, तिजारा, महुआ, दौसा, खेड़ली, बहरोड़, भरतपुर, कोटपूतली, डीग और नीमराना से दमकलें मौके पर पहुंचीं. सभी टीमों ने मिलकर आग बुझाने का अभियान चलाया.

18 दमकलों ने 7 घंटे तक संभाला मोर्चा
आग पर काबू पाने में दमकल कर्मचारियों को करीब 7 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी. सुबह करीब 6 बजे शुरू हुआ अभियान दोपहर करीब 1 बजे जाकर पूरा हुआ. इस दौरान कुल 18 दमकलों की मदद ली गई. लगातार कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया जा सका.

नुकसान का आकलन जारी
आग बुझने के बाद अब फैक्ट्री में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है. अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि आग से कितना सामान और मशीनरी प्रभावित हुई है. दमकल की टीमें आग पर काबू पाने के बाद भी मौके पर सतर्क रहीं, ताकि दोबारा आग भड़कने की स्थिति न बने.

आग कैसे लगी, जांच के बाद होगा खुलासा
फिलहाल फैक्ट्री में आग लगने का वास्तविक कारण सामने नहीं आया है. आग कैसे शुरू हुई और इतनी तेजी से कैसे फैली, इसकी जांच की जाएगी. राहत की बात यह है कि घटना में किसी के हताहत होने की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने की वजह और नुकसान की सही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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