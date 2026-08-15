/अलवर की तेल पैकिंग फैक्ट्री में आग का तांडव! दूर तक दिखीं लपटें, 18 दमकलों ने पाया काबू

Alwar News: अलवर शहर के एमआईए औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार सुबह एक तेल पैकिंग फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई. आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया. फैक्ट्री से उठती आग की लपटें और धुआं काफी दूर तक दिखाई दे रहा था. हालात को देखते हुए आसपास की फैक्ट्रियों को एहतियात के तौर पर खाली करवाया गया. सूचना मिलते ही दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया.

सुबह 6 बजे लगी आग

बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में आग सुबह करीब 6 बजे लगी. कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया. फैक्ट्री में तेल होने के कारण आग के तेजी से फैलने का खतरा बना हुआ था. सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने तुरंत टीमें मौके पर भेजीं और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी.

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तेल होने से बढ़ा आग का खतरा

नगर निगम के फायर अधिकारी अमित मीणा ने बताया कि फैक्ट्री में तेल रखा होने के कारण आग तेजी से फैल सकती थी. आग की स्थिति को देखते हुए आसपास के इलाकों से भी दमकल की गाड़ियां बुलाई गईं. फायर टीमों ने लगातार पानी और दूसरे संसाधनों की मदद से आग को फैलने से रोकने का प्रयास किया.

कई इलाकों से पहुंचीं दमकलें

आग इतनी बड़ी थी कि अलवर शहर की दमकल गाड़ियों के साथ दूसरे क्षेत्रों से भी मदद ली गई. भिवाड़ी, खैरथल, तिजारा, महुआ, दौसा, खेड़ली, बहरोड़, भरतपुर, कोटपूतली, डीग और नीमराना से दमकलें मौके पर पहुंचीं. सभी टीमों ने मिलकर आग बुझाने का अभियान चलाया.

18 दमकलों ने 7 घंटे तक संभाला मोर्चा

आग पर काबू पाने में दमकल कर्मचारियों को करीब 7 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी. सुबह करीब 6 बजे शुरू हुआ अभियान दोपहर करीब 1 बजे जाकर पूरा हुआ. इस दौरान कुल 18 दमकलों की मदद ली गई. लगातार कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया जा सका.

नुकसान का आकलन जारी

आग बुझने के बाद अब फैक्ट्री में हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है. अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि आग से कितना सामान और मशीनरी प्रभावित हुई है. दमकल की टीमें आग पर काबू पाने के बाद भी मौके पर सतर्क रहीं, ताकि दोबारा आग भड़कने की स्थिति न बने.

आग कैसे लगी, जांच के बाद होगा खुलासा

फिलहाल फैक्ट्री में आग लगने का वास्तविक कारण सामने नहीं आया है. आग कैसे शुरू हुई और इतनी तेजी से कैसे फैली, इसकी जांच की जाएगी. राहत की बात यह है कि घटना में किसी के हताहत होने की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. जांच पूरी होने के बाद ही आग लगने की वजह और नुकसान की सही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.