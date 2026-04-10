Rajasthan News: मत्स्य यूनिवर्सिटी भर्ती घोटाला, राज्यपाल का बड़ा प्रहार, बोले-‘चहेतों को नौकरी, योग्यता को किया दरकिनार’

Rajasthan News: मत्स्य यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भर्ती घोटाले पर कड़ा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि इंटरव्यू में धांधली कर चहेतों को नौकरी दी गई. 2018 की विवादित नियुक्तियों में रातों-रात ज्वाइनिंग जैसे गंभीर खुलासे अब सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं.
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Matsya University Recruitment Scam: राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के 6वें दीक्षांत समारोह में उस समय हड़कंप मच गया, जब कुलाधिपति और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्वविद्यालय की पुरानी भर्ती प्रक्रियाओं पर खुले मंच से तीखा हमला बोला. राज्यपाल ने पूर्व प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए भर्ती घोटाले की पोल खोल दी.
अंकों का खेल और मैनेज्ड भर्तियां
राज्यपाल ने अपने संबोधन में बिना किसी लाग-लपेट के कहा कि विश्वविद्यालय में नियुक्तियाँ पूरी तरह से मैनेज की गईं. उन्होंने आरोप लगाया कि एक छोटी सी टीम बनाकर दिखावे की परीक्षा ली गई. जिन्हें नौकरी देनी थी, उन्हें इंटरव्यू में 30 में से 28 अंक दे दिए गए, जबकि योग्य उम्मीदवारों को 8-9 अंक देकर जानबूझकर बाहर कर दिया गया. राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि इस धांधली से योग्य अभ्यर्थियों के हक पर डाका डाला गया और कम योग्यता वाले चहेतों को कुर्सियां सौंप दी गईं.
2018 की भर्ती, रातों-रात ज्वाइनिंग
पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष सुमंत चावड़ा ने 2018 की भर्तियों के चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए. बता दें कि तत्कालीन कुलगुरु भरत सिंह के कार्यकाल में 23 पदों पर भर्ती हुई. परिणाम 9 अगस्त को आया और 10 अगस्त की सुबह 9 बजे जॉइनिंग भी करवा दी गई. सवाल यह है कि एक ही रात में नियुक्ति पत्र कैसे पहुँचा? मेडिकल फिटनेस और पुलिस वेरिफिकेशन जैसी कानूनी औपचारिकताएं चंद घंटों में कैसे पूरी हो गईं? इस मामले की शिकायत पीएमओ तक पुंची थी और फिलहाल एसीबी (ACB) में जांच लंबित है.
2025 में भी दोहराया गया इतिहास
विवादों का सिलसिला यहीं नहीं थमा. वर्ष 2025 में तत्कालीन कुलगुरु प्रो. शीलसिंधु पांडेय के कार्यकाल में 25 प्रोफेसरों की भर्ती पर भी उंगलियां उठीं.आरोप लगा कि इंटरव्यू के लिए अपने पसंदीदा लोगों का पैनल तैयार किया गया. शिकायतों के अंबार के बाद इस भर्ती प्रक्रिया को बीच में ही रोकना पड़ा था.
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