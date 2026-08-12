Alwar News: अलवर नगर निगम में बुधवार को सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ. मामला इतना बढ़ गया कि वन राज्य मंत्री संजय शर्मा खुद सफाई कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठ गए. मंत्री ने कलेक्टर डॉ. अर्तिका शुक्ला और नगर निगम कमिश्नर सोहन सिंह नरूका पर नाराजगी जताई. करीब 5 घंटे बाद एडीएम योगेश डागुर और कमिश्नर पांच नियुक्ति पत्र लेकर धरना स्थल पहुंचे. इसके बाद मंत्री ने सफाई कर्मचारी नेता को नियुक्ति पत्र सौंपे और धरना खत्म हुआ. बाकी अभ्यर्थियों को 16 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह की सभा में नियुक्ति पत्र दिए जाने की बात कही गई है.

मंत्री बोले- आप ही सरकार हैं क्या?

धरने के दौरान संजय शर्मा अधिकारियों पर काफी नाराज नजर आए. उन्होंने कमिश्नर सोहन सिंह नरूका से कहा कि वे वरिष्ठ अधिकारियों की बात भी नहीं मान रहे हैं. मंत्री ने सवाल उठाया कि आखिर अधिकारी चाहते क्या हैं. उन्होंने यहां तक कह दिया कि क्या अधिकारी खुद को राज्य सरकार से बड़ा समझने लगे हैं. मंत्री ने साफ कहा कि जब तक सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलते, वह धरने से नहीं उठेंगे.

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पांच घंटे बाद मिले नियुक्ति पत्र

मंत्री के धरने पर बैठने के करीब पांच घंटे बाद एडीएम योगेश डागुर और कमिश्नर सोहन सिंह नरूका मौके पर पहुंचे. उनके पास पांच नियुक्ति पत्र थे. मंत्री ने ये पत्र सफाई कर्मचारी नेता को सौंपे. इसके बाद धरना खत्म कर दिया गया. बाकी पात्र अभ्यर्थियों को 16 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह की सभा के दौरान नियुक्ति पत्र देने की बात सामने आई है.

2012 की भर्ती से जुड़ा है पूरा विवाद

दरअसल, अलवर नगर निगम में साल 2012 में सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकली थी. अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट से नियुक्ति के आदेश मिलने के बावजूद उन्हें अब तक जॉइनिंग नहीं दी गई. अभ्यर्थियों के मुताबिक कोर्ट का फैसला आए भी कई महीने हो चुके हैं, लेकिन नियुक्ति को लेकर लगातार तारीख पर तारीख दी जा रही थी.

कमिश्नर के ट्रांसफर के बाद भी बढ़ा विवाद

नियुक्ति के मुद्दे पर सफाई कर्मचारियों ने मंगलवार को नगर निगम कमिश्नर के चैंबर का घेराव भी किया था. इसी दौरान हंगामा बढ़ने पर पुलिस बुलानी पड़ी थी. कमिश्नर का भरतपुर ट्रांसफर होने के बाद कर्मचारियों की नाराजगी और बढ़ गई. वाल्मीकि समाज के नेताओं ने भी नियुक्ति में देरी को लेकर सवाल उठाए.

329 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला

मंत्री संजय शर्मा के अनुसार, 2019 में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद डीएलबी ने कमेटी बनाई थी. इसके बाद लंबे समय तक मामला आगे नहीं बढ़ा. सरकार बदलने के बाद यूनियन ने मंत्री से मुलाकात की. 2025 में डीएलबी ने नगर निगम को नियमों के अनुसार पात्र लोगों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए. जांच के बाद 329 अभ्यर्थियों को पात्र बताया गया.

धरने में कांग्रेस नेता भी बैठे, कार्यकर्ताओं में हुई बहस

मंत्री के साथ कांग्रेस नेता आर्यन जुबेर खान भी धरने पर बैठे. इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बहस भी हो गई. मंत्री ने बाद में कहा कि अगर अधिकारी काम में लापरवाही करेंगे तो उन्हें डांट भी पड़ेगी. उनका कहना था कि सफाई कर्मचारियों को लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार है और पात्र अभ्यर्थियों के मामले में अब और देरी नहीं होनी चाहिए.