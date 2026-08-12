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अलवर कलेक्टर के खिलाफ 5 घंटे धरने पर मंत्री! बोले- आप ही सरकार हैं क्या?

Rajasthan News: अलवर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर हंगामा हुआ. वन राज्य मंत्री संजय शर्मा धरने पर बैठे. करीब 5 घंटे बाद 5 नियुक्ति पत्र दिए गए. बाकी पात्र अभ्यर्थियों को 16 अगस्त को नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Jugal Kishore
Published:Aug 12, 2026, 08:40 PM IST | Updated:Aug 12, 2026, 09:21 PM IST
अलवर कलेक्टर के खिलाफ 5 घंटे धरने पर मंत्री! बोले- आप ही सरकार हैं क्या?
Image Credit: अलवर नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर हंगामा हुआ. वन राज्य मंत्री संजय शर्मा धरने पर बैठे.

Alwar News: अलवर नगर निगम में बुधवार को सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ. मामला इतना बढ़ गया कि वन राज्य मंत्री संजय शर्मा खुद सफाई कर्मचारियों के साथ धरने पर बैठ गए. मंत्री ने कलेक्टर डॉ. अर्तिका शुक्ला और नगर निगम कमिश्नर सोहन सिंह नरूका पर नाराजगी जताई. करीब 5 घंटे बाद एडीएम योगेश डागुर और कमिश्नर पांच नियुक्ति पत्र लेकर धरना स्थल पहुंचे. इसके बाद मंत्री ने सफाई कर्मचारी नेता को नियुक्ति पत्र सौंपे और धरना खत्म हुआ. बाकी अभ्यर्थियों को 16 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह की सभा में नियुक्ति पत्र दिए जाने की बात कही गई है.

मंत्री बोले- आप ही सरकार हैं क्या?
धरने के दौरान संजय शर्मा अधिकारियों पर काफी नाराज नजर आए. उन्होंने कमिश्नर सोहन सिंह नरूका से कहा कि वे वरिष्ठ अधिकारियों की बात भी नहीं मान रहे हैं. मंत्री ने सवाल उठाया कि आखिर अधिकारी चाहते क्या हैं. उन्होंने यहां तक कह दिया कि क्या अधिकारी खुद को राज्य सरकार से बड़ा समझने लगे हैं. मंत्री ने साफ कहा कि जब तक सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलते, वह धरने से नहीं उठेंगे.

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पांच घंटे बाद मिले नियुक्ति पत्र
मंत्री के धरने पर बैठने के करीब पांच घंटे बाद एडीएम योगेश डागुर और कमिश्नर सोहन सिंह नरूका मौके पर पहुंचे. उनके पास पांच नियुक्ति पत्र थे. मंत्री ने ये पत्र सफाई कर्मचारी नेता को सौंपे. इसके बाद धरना खत्म कर दिया गया. बाकी पात्र अभ्यर्थियों को 16 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह की सभा के दौरान नियुक्ति पत्र देने की बात सामने आई है.

2012 की भर्ती से जुड़ा है पूरा विवाद
दरअसल, अलवर नगर निगम में साल 2012 में सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकली थी. अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट से नियुक्ति के आदेश मिलने के बावजूद उन्हें अब तक जॉइनिंग नहीं दी गई. अभ्यर्थियों के मुताबिक कोर्ट का फैसला आए भी कई महीने हो चुके हैं, लेकिन नियुक्ति को लेकर लगातार तारीख पर तारीख दी जा रही थी.

कमिश्नर के ट्रांसफर के बाद भी बढ़ा विवाद
नियुक्ति के मुद्दे पर सफाई कर्मचारियों ने मंगलवार को नगर निगम कमिश्नर के चैंबर का घेराव भी किया था. इसी दौरान हंगामा बढ़ने पर पुलिस बुलानी पड़ी थी. कमिश्नर का भरतपुर ट्रांसफर होने के बाद कर्मचारियों की नाराजगी और बढ़ गई. वाल्मीकि समाज के नेताओं ने भी नियुक्ति में देरी को लेकर सवाल उठाए.

329 अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला
मंत्री संजय शर्मा के अनुसार, 2019 में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद डीएलबी ने कमेटी बनाई थी. इसके बाद लंबे समय तक मामला आगे नहीं बढ़ा. सरकार बदलने के बाद यूनियन ने मंत्री से मुलाकात की. 2025 में डीएलबी ने नगर निगम को नियमों के अनुसार पात्र लोगों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए. जांच के बाद 329 अभ्यर्थियों को पात्र बताया गया.

धरने में कांग्रेस नेता भी बैठे, कार्यकर्ताओं में हुई बहस
मंत्री के साथ कांग्रेस नेता आर्यन जुबेर खान भी धरने पर बैठे. इस दौरान बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बहस भी हो गई. मंत्री ने बाद में कहा कि अगर अधिकारी काम में लापरवाही करेंगे तो उन्हें डांट भी पड़ेगी. उनका कहना था कि सफाई कर्मचारियों को लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार है और पात्र अभ्यर्थियों के मामले में अब और देरी नहीं होनी चाहिए.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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