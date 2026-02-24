Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

14 साल बाद 329 चयनित सफाईकर्मी धरने पर, अलवर में सफाई व्यवस्था ठप करने की चेतावनी

Rajasthan News: अलवर नगर निगम में 2012 की भर्ती के 329 चयनित सफाईकर्मी नियुक्ति की मांग को लेकर आयुक्त के चैंबर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं. मंत्री के आश्वासन और आयुक्त द्वारा मांगे गए 14 दिन के समय के बावजूद कार्रवाई न होने से कर्मचारियों में भारी रोष है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByJugal Kishore
Published:Feb 24, 2026, 04:13 PM IST | Updated:Feb 24, 2026, 04:13 PM IST

Trending Photos

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के मामले में भड़का समाज, देखिए आक्रोश की फोटोज
10 Photos
Bikaner news

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के मामले में भड़का समाज, देखिए आक्रोश की फोटोज

राजस्थान सरकार सरपंच को देती है इतने रुपये, जानकर चौंक जाएंगे आप!
8 Photos
rajasthan panchayat chunav

राजस्थान सरकार सरपंच को देती है इतने रुपये, जानकर चौंक जाएंगे आप!

Rajasthan Indian Youth Congress: जानें कौन है राजस्थान के राहुल यादव, जिन्हे राहुल गांधी ने विनोद जाखड़ के बाद दी बड़ी जिम्मेदारी
7 Photos
CONGRES

Rajasthan Indian Youth Congress: जानें कौन है राजस्थान के राहुल यादव, जिन्हे राहुल गांधी ने विनोद जाखड़ के बाद दी बड़ी जिम्मेदारी

Holi: पुष्कर से उदयपुर तक 5 बेस्ट जगहें जहां मनाएं रंगों का सबसे बड़ा उत्सव, होली बनेगी यादगार
7 Photos
rajasthan place to visit

Holi: पुष्कर से उदयपुर तक 5 बेस्ट जगहें जहां मनाएं रंगों का सबसे बड़ा उत्सव, होली बनेगी यादगार

14 साल बाद 329 चयनित सफाईकर्मी धरने पर, अलवर में सफाई व्यवस्था ठप करने की चेतावनी

Alwar Protest News: अलवर नगर निगम में 2012 की सफाई कर्मचारी भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों के सब्र का बांध अब टूट गया है. पिछले 14 सालों से नियुक्ति की आस लगाए 329 चयनित अभ्यर्थी सोमवार को एक बार फिर न्याय की मांग लेकर नगर निगम कार्यालय पहुंचे और आयुक्त के चैंबर के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए.

2012 से अटका हुआ मामला
यह विवाद साल 2012 की सफाईकर्मी भर्ती से जुड़ा है, जहां चयन होने के बावजूद 329 अभ्यर्थियों को आज तक जॉइनिंग नहीं दी गई है.बता दें कि धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने बताया कि वे इस मामले को लेकर राज्य मंत्री संजय शर्मा से भी गुहार लगा चुके हैं, जहां से उन्हें जल्द नियुक्ति का भरोसा दिलाया गया था. वहीं इससे पहले जब कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था, तब नगर निगम आयुक्त ने समस्या के समाधान के लिए 14 दिन का वक्त मांगा था. लेकिन यह समय सीमा बीत जाने के बाद भी विभाग की ओर से कोई फाइल आगे नहीं बढ़ी.

आंदोलन की चेतावनी
आयुक्त कार्यालय के बाहर जमे सफाई कर्मियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. उनका कहना है कि एक तरफ शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर करने की बात कही जाती है, वहीं दूसरी ओर चयनित कर्मियों को सालों से दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अभ्यर्थियों की प्रमुख मांगें
2012 के सभी 329 चयनित अभ्यर्थियों को तत्काल नियुक्ति पत्र जारी किए जाएं. नियुक्ति प्रक्रिया में हो रही देरी के कारणों को स्पष्ट किया जाए.

आगे की रणनीति
सफाई कर्मचारियों ने दोटूक चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए, तो यह धरना उग्र आंदोलन में तब्दील हो जाएगा. उन्होंने जरूरत पड़ने पर शहर की सफाई व्यवस्था ठप करने के भी संकेत दिए हैं.

पढ़ें अलवर की एक और खबर…

शादी समारोह में 5 सेकंड में टूटा बाइक का लॉक, सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात

अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान मोटरसाइकिल चोरी का मामला सामने आया है. चोर ने महज 5 सेकंड में बाइक का हैंडल लॉक तोड़कर उसे लेकर फरार हो गया. पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है.

पीड़ित सुनील यादव, निवासी अहीरबास तुलेड़ा, ने बताया कि वह अपनी साली की शादी में पुराना भूरा सिद के पास स्थित मैरिज होम में गया था. उसने अपनी मोटरसाइकिल मैरिज होम की पार्किंग में हैंडल लॉक लगाकर खड़ी की थी. जब वह कुछ समय बाद बाइक लेने पार्किंग में पहुंचा, तो वहां से बाइक गायब मिली. घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान कर तलाश में जुटी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news