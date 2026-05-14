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Rajasthan News: नीमूचाणा हत्याकांड; राजस्थान के इतिहास का वो 'काला दिन', जिसे गांधीजी ने जलियांवाला बाग से भी अधिक वीभत्स बताया

Rajasthan News: 14 मई 1925 को अलवर के नीमूचाणा में लगान वृद्धि के विरोध में सभा कर रहे किसानों पर रियासती सेना ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं. महात्मा गांधी ने इस भीषण नरसंहार को 'दोहरा डायरवाद' कहा. यह बलिदान आज भी किसानों के हक और स्वाभिमान की लड़ाई की याद दिलाता है.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 14, 2026, 08:13 AM|Updated: May 14, 2026, 08:19 AM
Rajasthan News: नीमूचाणा हत्याकांड; राजस्थान के इतिहास का वो 'काला दिन', जिसे गांधीजी ने जलियांवाला बाग से भी अधिक वीभत्स बताया
Image Credit: AI Photo

Neemuchana massacre 1925: आज 14 मई है. राजस्थान के इतिहास का एक ऐसा पन्ना, जो वीरता के साथ-साथ रोंगटे खड़े कर देने वाली बर्बरता की गवाही देता है. आज से ठीक 101 साल पहले (14 मई 1925), अलवर रियासत के नीमूचाणा गांव में वह नरसंहार हुआ था, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया और जिसे इतिहास में 'राजस्थान का जलियांवाला बाग' कहा जाता है.

क्यों भड़का था आक्रोश? (संघर्ष की जड़ें)
आंदोलन की शुरुआत किसानों के हक की लड़ाई से हुई थी. उस समय अलवर के महाराजा जयसिंह के शासन में किसान दोहरी मार झेल रहे थे. बता दें कि रियासत ने अचानक लगान (टैक्स) की दरों में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी थी.फसलों को बर्बाद करने वाले जंगली सूअरों को मारने पर पाबंदी थी, क्योंकि वे शाही शिकार का हिस्सा थे.वहीं किसानों की शिकायतों को सुनने के बजाय उन्हें कुचला जा रहा था.

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14 मई 1925: वो खौफनाक दोपहर
अपनी मांगों को लेकर 14 मई को नीमूचाणा गांव में करीब 800 से 1000 किसान शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे. तभी रियासती सेना के कमांडर छज्जू सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने पूरे गांव को घेर लिया. बता दें कि बिना किसी चेतावनी के मशीनगनों से निहत्थे किसानों पर गोलियां बरसाई गईं. गोलियों से मन नहीं भरा तो सैनिकों ने पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया. झोपड़ियों में मौजूद मवेशी और मासूम बच्चे तक इस आग की भेंट चढ़ गए.सरकारी आंकड़ों ने संख्या छिपाई, लेकिन असल में सैकड़ों किसान शहीद हुए और 600 से ज्यादा बुरी तरह घायल हुए.

14 मई 1925: वो खौफनाक दोपहर
अपनी मांगों को लेकर 14 मई को नीमूचाणा गांव में करीब 800 से 1000 किसान शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे. तभी रियासती सेना के कमांडर छज्जू सिंह के नेतृत्व में सैनिकों ने पूरे गांव को घेर लिया. बता दें कि बिना किसी चेतावनी के मशीनगनों से निहत्थे किसानों पर गोलियां बरसाई गईं. गोलियों से मन नहीं भरा तो सैनिकों ने पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया. झोपड़ियों में मौजूद मवेशी और मासूम बच्चे तक इस आग की भेंट चढ़ गए.सरकारी आंकड़ों ने संख्या छिपाई, लेकिन असल में सैकड़ों किसान शहीद हुए और 600 से ज्यादा बुरी तरह घायल हुए.

'राजस्थान का जनरल डायर'
इस घटना की गूंज जब देश के कोने-कोने में पहुंची, तो हर कोई सिहर उठा. महात्मा गांधी ने अपने पत्र 'यंग इंडिया' में इसे जलियांवाला बाग से भी अधिक भयानक बताते हुए 'डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड' (Dyerism Double Distilled) यानी 'दोहरा डायरवाद' करार दिया. जिस वजह से अपनी क्रूरता के कारण कमांडर छज्जू सिंह को इतिहास में 'राजस्थान का जनरल डायर' कहा जाने लगा.

किसान आंदोलनों में नई जान
नीमूचाणा की इस त्रासदी ने व्यर्थ जाने के बजाय राजस्थान में चल रहे आंदोलनों को और अधिक संगठित कर दिया. किसानों के खून से सनी नीमूचाणा की मिट्टी सामंती अत्याचार के खिलाफ संघर्ष का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई. इसी बलिदान का नतीजा था कि आगे चलकर किसान आंदोलनों ने रियासती और ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला दीं.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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