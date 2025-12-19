Zee Rajasthan
Rajasthan News: राजस्थान के मातौर गांव के महात्मा गांधी स्कूल में वाइस प्रिंसिपल ने एएओ अरुण कुमार शर्मा के साथ मारपीट की. शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की. ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और जांच जारी है.

Published: Dec 19, 2025, 03:56 PM IST

AAO के साथ मारपीट करने वाले वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज, नाक तोड़ने के लगे आरोप!

Khairthal News: राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के मातौर गांव में स्थित महात्मा गांधी स्कूल में हुई मारपीट की घटना में एक नया अपडेट सामने आया है. मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित एएओ की शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है.

बता दें कि स्कूल में किसी प्रशासनिक काम को लेकर वाइस प्रिंसिपल करण सिंह और एएओ अरुण कुमार शर्मा के बीच पहले बहस हुई थी. बहस इतनी बढ़ गई कि इसने एक हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि इसके बाद वाइस प्रिंसिपल ने एएओ को एक कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया और उनके साथ मारपीट की. स्कूल जैसे संस्थान में हुई इस घटना ने मौके पर मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया.

पीड़ित के अनुसार मारपीट की घटना के बाद उन्होंने तुरंत अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी. खबर मिलते ही परिजन और गांव के लोग बड़ी संख्या में स्कूल पर इकट्ठा हो गए. घटना के बाद देखते ही देखते माहौल गरमा गया और लोगों में भारी आक्रोश फैल गया. ग्रामीणों ने स्कूल प्रशासन पर सवाल उठाए और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग शुरू कर दी.

पीड़ित ने शिकायत में बताया था कि वाइस प्रिंसिपल ने उन पर घूंसे बरसाने के साथ नाक तोड़ने की कोशिश, हाथ की उंगलियों को जोर से दबाया और गला पकड़कर मारने का भी प्रयास किया गया था. जिसके बाद उनके नाक, गाल और हाथ की उंगलियों पर गंभीर चोटें आईं थी. अरूण शर्मा का कहना है कि अगर समय रहते बीच-बचाव नहीं होता, तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती थी.

इस पूरे मामले की पुष्टि खुद स्कूल स्टाफ के पुस्तकालय अध्यक्ष दिनेश कुमार ने की है. तो उन्होंने बताया कि वह जब किसी काम से बाहर आए तो अंदर से काफी शोर आ रहा था. जब वे वहां पहुंचे तो वाइस प्रिंसिपल अरूण शर्मा के साथ मारपीट कर रहे थे. इस मारपीट के कारण अरूण की नाक से खून भी निकल रहा था.

घटना की जानकारी मिलने के बाद अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विनोदपाल यादव और एसीबीईओ सेकेंड दीनदयाल आर्य मौके पर पहुंचकर सारी घटना का विवरण लिया. इसके बाद अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी विनोदपाल यादव ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर रिपोर्ट तैयार होगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

