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अलवर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन! भीषण गर्मी में 3 महिलाएं बेहोश

Rajasthan News: अलवर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने राज्य कर्मचारी का दर्जा, मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर रैली निकालकर मिनी सचिवालय पर प्रदर्शन किया. भीषण गर्मी में तीन महिला कार्यकर्ता बेहोश हो गईं. कार्यकर्ताओं ने पोषाहार की गुणवत्ता और सरकार की अनदेखी पर भी नाराजगी जताई.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byJugal Kishore
Published: Jul 13, 2026, 03:59 PM|Updated: Jul 13, 2026, 03:59 PM
अलवर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन! भीषण गर्मी में 3 महिलाएं बेहोश
Image Credit: अलवर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के लिए किया प्रदर्शनSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar News: अलवर में सोमवार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया. महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मोती डूंगरी से मिनी सचिवालय तक रैली निकालते हुए पहुंचीं. इसके बाद सचिवालय के मुख्य गेट पर धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान तेज गर्मी की वजह से तीन महिला कार्यकर्ताओं की तबीयत बिगड़ गई और वे बेहोश होकर गिर पड़ीं. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत उन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है.

राज्य कर्मचारी का दर्जा और मानदेय बढ़ाने की मांग
यह प्रदर्शन महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष लतेश शर्मा के नेतृत्व में किया गया. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे लंबे समय से राज्य कर्मचारी का दर्जा देने और मानदेय में बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं. उनका कहना है कि वे सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करती हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें उचित सुविधाएं और सम्मान नहीं मिल रहा है.

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पोषाहार की गुणवत्ता पर उठाए सवाल
धरने के दौरान कार्यकर्ताओं ने आंगनवाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले पोषाहार को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना है कि कई बार बच्चों को मिलने वाले पोषाहार में कीड़े और यहां तक कि छिपकलियां भी निकल चुकी हैं. जब इस तरह की शिकायत अधिकारियों तक पहुंचाई जाती है तो कार्रवाई करने के बजाय मामले को दबाने का दबाव बनाया जाता है. कार्यकर्ताओं ने कहा कि इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर भी खतरा बना रहता है.

एक महीने से जारी है आंदोलन
प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि वे पिछले करीब एक महीने से लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं. इस दौरान कई बार जिला प्रशासन और सरकार के नाम ज्ञापन भी दिए गए, लेकिन अब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया. इसी वजह से कार्यकर्ताओं में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

कांग्रेस नेताओं ने भी दिया समर्थन
धरने के दौरान कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष कमलेश सैनी भी कार्यकर्ताओं के समर्थन में मौजूद रहीं. इसके अलावा कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश गंगावत, शहर ब्लॉक अध्यक्ष रमन सैनी और अंकित गोयल सहित कई कांग्रेस नेता भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे. उन्होंने कार्यकर्ताओं की मांगों का समर्थन करते हुए सरकार से जल्द समाधान निकालने की मांग की.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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