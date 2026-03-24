अलवर में सफाई कर्मचारियों का गुस्सा फूटा! 329 लंबित पदों पर नियुक्ति की मांग

Alwar News: अलवर में मंगलवार को सफाई कर्मचारियों और वाल्मीकि समाज के लोगों ने मिनी सचिवालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने गेट पर जमकर नारेबाजी की और जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा. उन्होंने वर्ष 2012 से लंबित सफाई कर्मचारी भर्ती में 329 पदों पर तुरंत नियुक्ति की मांग उठाई. इस दौरान नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर की गई.

समाज के लोगों का कहना है कि वे 2 फरवरी को मंत्री के आवास पर गए थे, जहां लंबित नियुक्तियों के मुद्दे पर चर्चा हुई थी. उस समय मंत्री ने नगर निगम आयुक्त को मौके पर बुलाकर 14 दिन के भीतर नियुक्ति देने का आश्वासन दिया था. लेकिन प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आश्वासन के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

उन्होंने बताया कि 2012 की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 329 अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिली है. इससे सफाई कर्मचारियों और समाज के लोगों में गहरा रोष व्याप्त है. लंबे समय से जारी यह समस्या अब तक हल नहीं होने से कर्मचारी परेशान हैं और वे अपने हक की लड़ाई के लिए मुखर हो रहे हैं.

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प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि करीब डेढ़ महीने पहले नियुक्ति आदेश तो जारी हो चुके हैं, लेकिन नगर निगम की ओर से अब तक जॉइनिंग लेटर नहीं भेजे गए हैं. इस वजह से कर्मचारियों को सरकारी सेवा में शामिल होने में देरी हो रही है और उनका भविष्य असुरक्षित बना हुआ है.

सफाई कर्मचारियों और वाल्मीकि समाज ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए, तो वे बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे. उनका कहना है कि अब वह सिर्फ प्रदर्शन तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि यदि आवश्यकता पड़ी तो सड़क पर आंदोलन और हड़ताल जैसी कार्रवाई करेंगे.

प्रदर्शन के दौरान सामाजिक संगठन और स्थानीय लोग भी प्रदर्शनकारियों के साथ मौजूद रहे. उन्होंने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की अपील की और कहा कि वर्षों से लंबित इस भर्ती को जल्द पूरा करना आवश्यक है.

इस प्रदर्शन ने स्पष्ट संदेश दिया कि लंबित नियुक्तियों और अधिकारियों की निष्क्रियता के खिलाफ कर्मचारियों का धैर्य खत्म हो चुका है. अब सभी की नजर प्रशासन पर टिकी हुई है कि वे जल्द ही इस मामले का समाधान निकालेंगे या नहीं.

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