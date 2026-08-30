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गड्ढों से बचने की कोशिश बनी हादसे की वजह? बोलेरो-बाइक भिड़ी, चाचा-भतीजा गंभीर घायल

Rajasthan News: अलवर-दिल्ली हाईवे पर बीजवा गांव के पास बोलेरो और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार चाचा-भतीजा गंभीर घायल हो गए. दोनों को अलवर रेफर किया गया. ग्रामीणों ने हाईवे के गड्ढों पर नाराजगी जताई.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Jugal Kishore
Published:Aug 30, 2026, 11:26 PM IST | Updated:Aug 30, 2026, 11:26 PM IST
गड्ढों से बचने की कोशिश बनी हादसे की वजह? बोलेरो-बाइक भिड़ी, चाचा-भतीजा गंभीर घायल
Image Credit: अलवर-दिल्ली हाईवे पर बीजवा गांव के पास बोलेरो और बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई.

Alwar News: अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में अलवर-दिल्ली हाईवे पर रविवार देर शाम बड़ा सड़क हादसा हो गया. बीजवा गांव के पास बोलेरो और बाइक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार चाचा-भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों को रामगढ़ उपजिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर अलवर रेफर कर दिया गया. घायलों में सोनू उर्फ शेर सिंह की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है.

बीजवा गांव के पास बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर
जानकारी के अनुसार नौगांवा थाना क्षेत्र के सम्मन बास निवासी सोनू उर्फ शेर सिंह पुत्र जसराम मेघवाल और सीताराम पुत्र मोहनलाल मेघवाल बाइक से रामगढ़ से अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान बीजवा गांव के पास सामने से आ रही बोलेरो से उनकी बाइक की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए.

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राहगीरों ने कार रोककर घायलों को पहुंचाया अस्पताल
हादसे के बाद दोनों घायल सड़क पर पड़े थे. इसी दौरान वहां से गुजर रहे ऋतुराज और ऋतिक स्वामी की नजर उन पर पड़ी. दोनों ने तुरंत अपनी कार रोकी और बिना देर किए घायलों को कार से रामगढ़ उपजिला अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. पंकज अग्रवाल ने दोनों का प्राथमिक उपचार किया.

गंभीर हालत में दोनों अलवर रेफर
रामगढ़ अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने दोनों घायलों की हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें अलवर रेफर कर दिया. बताया जा रहा है कि सोनू उर्फ शेर सिंह की हालत ज्यादा गंभीर है. हादसे की सूचना मिलने के बाद परिजन भी अस्पताल पहुंच गए और घायलों की स्थिति की जानकारी ली.

परिजनों ने बताया कैसे हुआ हादसा
घायल के परिजन सुरेश कुमार ने बताया कि सोनू और सीताराम बाइक से अपने गांव सम्मन बास जा रहे थे. इसी दौरान बीजवा गांव के पास सामने से आई बोलेरो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. राहगीरों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया.

पुलिस ने बोलेरो और बाइक कब्जे में ली
हादसे की सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना अधिकारी अजीत बडसरा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने हादसे में शामिल बोलेरो और क्षतिग्रस्त बाइक को कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया. पुलिस के अनुसार घायल पक्ष की रिपोर्ट मिलने के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.

हाईवे की खराब हालत पर ग्रामीणों में नाराजगी
हादसे के बाद ग्रामीणों ने अलवर-दिल्ली हाईवे की खराब हालत को लेकर नाराजगी जताई. ग्रामीणों का कहना है कि बीजवा गांव के पास सड़क पर कई जगह बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए हैं. वाहन चालक इन गड्ढों से बचने के लिए अचानक वाहन की दिशा बदलते हैं. ऐसे में सामने से आने वाले वाहनों से टक्कर का खतरा बढ़ जाता है. ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से सड़क की जल्द मरम्मत कराने और गड्ढों को भरने की मांग की है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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