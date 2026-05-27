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रामगढ़ में सफाई कर्मचारियों का फूटा गुस्सा! 3 दिन में मांगें नहीं मानीं तो वेतन और शोषण के खिलाफ होगा बड़ा आंदोलन शुरू

Rajasthan News: रामगढ़ नगरपालिका में ठेका सफाई कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा. वाल्मीकि समाज के नेतृत्व में कर्मचारियों ने झाड़ू लेकर रैली निकाली और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया. वेतन, EPF-ESIC और मजदूरी को लेकर 3 दिन में समाधान नहीं होने पर काम बंद करने की चेतावनी दी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byJugal Kishore
Published: May 27, 2026, 09:18 PM|Updated: May 27, 2026, 09:18 PM
रामगढ़ में सफाई कर्मचारियों का फूटा गुस्सा! 3 दिन में मांगें नहीं मानीं तो वेतन और शोषण के खिलाफ होगा बड़ा आंदोलन शुरू
Image Credit: Alwar Sanitation Worker Protest

Alwar News: रामगढ़ नगरपालिका में ठेके पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है. बुधवार को राजस्थान प्रदेश वाल्मीकि सेना मिशन के नेतृत्व में वाल्मीकि समाज मंदिर में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कर्मचारियों की समस्याओं और कथित शोषण पर विस्तार से चर्चा हुई. बैठक के बाद शाम करीब 4 बजे सफाई कर्मचारियों और महिलाओं ने हाथों में झाड़ू लेकर विरोध रैली निकाली. यह रैली वाल्मीकि मंदिर से शुरू होकर तहसील रंगमंच होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की.

एसडीएम की अनुपस्थिति में प्रतिनिधिमंडल ने जीतू सैनी को ज्ञापन सौंपा. संगठन ने चेतावनी दी कि यदि 3 दिन के भीतर मांगों का समाधान नहीं किया गया, तो सफाई कार्य बंद कर व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी. वाल्मीकि सेना के प्रमुख अनिल वाल्मीकि ने आरोप लगाया कि नगरपालिका के ठेकेदार द्वारा सफाई कर्मचारियों का आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है. कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा, जिससे कई परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं और कर्ज लेकर जीवनयापन कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी तक नहीं दी जा रही.

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संगठन ने आरोप लगाया कि पिछले एक वर्ष से कर्मचारियों का ईपीएफ और ईएसआईसी जमा नहीं कराया गया है और उनसे लगातार काम लेने के बावजूद साप्ताहिक अवकाश तक नहीं दिया जा रहा, जो श्रम कानूनों का उल्लंघन है. ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि गैर-वाल्मीकि सुपरवाइजर को हटाकर वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को नियुक्त किया जाए. साथ ही कम कर्मचारियों से अधिक कार्य लेने पर भी नाराजगी जताई गई.

संगठन ने केंद्र सरकार के नए आदेश का हवाला देते हुए कहा कि 1 अप्रैल 2026 से अकुशल श्रमिक की दैनिक मजदूरी 783 रुपये तय की गई है, इसलिए सफाई कर्मचारियों को उसी आधार पर वेतन दिया जाना चाहिए. इस दौरान प्रदेश महासचिव सुरेंद्र वाल्मीकि, सुनील वाल्मीकि, राजेश वाल्मीकि, तिलक वाल्मीकि सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी और महिलाएं मौजूद रहीं.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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