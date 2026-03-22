Alwar News: सरिस्का में नंदेश्वर धाम के पास कचरे का लगा अंबार, ग्रामीणों ने अलवर-जयपुर हाईवे जाम की दी चेतावनी

Alwar News: अलवर के सरिस्का वन क्षेत्र स्थित नंदेश्वर धाम के पास प्राचीन बावड़ी क्षेत्र में अज्ञात लोगों द्वारा ट्रेलर से कचरा डालने का मामला अब गंभीर रूप लेता जा रहा है. यह घटना करीब चार दिन पहले रात के समय हुई, जिसके बाद से आसपास के ग्रामीणों और पशुपालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

वन्यजीवों और पशुओं पर मंडराया खतरा

ग्रामीण मुखराम दोई और संतराम गुर्जर के अनुसार, बाहरी इलाके से लाकर यहां गंदा कचरा फेंका गया है. यह क्षेत्र सरिस्का टाइगर रिजर्व से जुड़ा संवेदनशील इलाका है, ऐसे में इस तरह की लापरवाही पर्यावरण और वन्यजीवों के लिए खतरा बन सकती है. कचरे से उठ रही दुर्गंध और फैलती गंदगी से ग्रामीणों का जीवन प्रभावित हो रहा है.

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ग्रामीणों का कहना है कि मामले की सूचना वन विभाग के उच्च अधिकारियों और सरिस्का प्रशासन को दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है. प्रशासन की निष्क्रियता से नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी की.

हाईवे जाम की चेतावनी

ग्रामीण नरेश फागणा ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कचरा नहीं हटाया गया तो नंदेश्वर धाम के पास अलवर-जयपुर हाईवे पर जाम लगाया जाएगा. उन्होंने बताया कि कचरे में पड़ी पॉलिथीन खाने से पशु बीमार हो रहे हैं, जिससे उनकी जान को खतरा है और इसका असर वन्यजीवों पर भी पड़ सकता है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि कचरे को तुरंत हटाकर वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाए, अन्यथा आंदोलन को तेज किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि हाईवे जाम की स्थिति बनी तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

वन विभाग की कार्रवाई

वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी कप्तान सिंह ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है. संदिग्ध वाहनों की पहचान के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और स्थानीय स्तर पर पूछताछ जारी है. साथ ही नगरपालिकाओं को नोटिस जारी कर यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि यदि उनके क्षेत्र का कचरा यहां डाला गया है तो तुरंत जानकारी दें, अन्यथा संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही कचरा हटाने का काम शुरू किया जाएगा.

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