सरिस्का में बढ़ा बाघों का कुनबा, बाघिन ST-17 ने तीन शावकों को दिया जन्म, संख्या बढ़कर हुआ 53 के पार

Sariska Tiger Reserve: राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक बेहद सुखद खबर आई है.सरिस्का के अकबरपुर क्षेत्र में बाघिन ST-17 को तीन नन्हे शावकों के साथ देखा गया है. इस नई खुशहाली के साथ ही सरिस्का में बाघों का कुल कुनबा अब 53 के आंकड़े को पार कर गया है.

कैमरा ट्रैप में कैद हुई ममता

वन विभाग द्वारा लगाए गए कैमरा ट्रैप में बाघिन ST-17 अपने तीनों शावकों के साथ घूमती नजर आई. शुरुआती जांच में तीनों शावक पूरी तरह स्वस्थ बताए जा रहे हैं. वन विभाग की विशेष निगरानी टीम चौबीसों घंटे इनकी सुरक्षा और गतिविधियों पर नजर रख रही है.

सरिस्का में बढ़ता रोमांच

बाघों की बढ़ती संख्या ने सरिस्का को रणथंभौर की तर्ज पर एक मजबूत टाइगर डेस्टिनेशन बना दिया है. बता दें कि हाल ही में बाघिन ST-19 को भी अपने चार शावकों के साथ देखा गया था. और लगातार हो रही साइटिंग (बाघों का दिखना) की वजह से सफारी के लिए आने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी उछाल आया है. वहीं सर्दियों के इस मौसम में बाघों के साथ-साथ विदेशी प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा भी पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है.

संरक्षण और चुनौतियां

जहां एक ओर नए शावकों का जन्म खुशखबरी लेकर आया है, वहीं सरिस्का ने हाल ही में एक दुखद खबर भी झेली. बता दें कि पिछले दिनों बालेटा नाका क्षेत्र में बाघों के बीच आपसी संघर्ष में बाघिन ST-28 की मौत हो गई थी. वहीं राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण को मजबूती देने के लिए वन क्षेत्र से विस्थापित होने वाले परिवारों के लिए 15 लाख रुपये के मुआवजे का पैकेज घोषित किया है, ताकि इंसानों और वन्यजीवों के बीच संघर्ष कम हो सके.

वन विभाग का अगला लक्ष्य

बाघों की संख्या 53 पहुंचने के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती इनके लिए पर्याप्त और सुरक्षित प्राकृतिक आवास सुनिश्चित करना है. वन विभाग अब शिकार रोकने और जंगलों के भीतर शाकाहारी जीवों की संख्या बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि बढ़ते कुनबे को भरपूर शिकार मिल सके.

