सरिस्का में बाघिन ST-30 तीन शावकों के साथ आई नजर, पर्यटकों में दिखा उत्साह

Sariska Tiger Reserve in Alwar: राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक बेहद सुखद खबर सामने आई है. सरिस्का के टहला क्षेत्र में बाघों का कुनबा बढ़ता नजर आ रहा है. हाल ही में टाइग्रेस ST-30 अपने तीन नन्हे शावकों के साथ पहली बार कैमरे में कैद हुई है, जिससे वन विभाग और पर्यटकों में खुशी की लहर दौड़ गई है.

कैमरे में कैद हुआ दुर्लभ नजारा

वन्यजीव प्रेमी और फोटोग्राफर हिमांशु व देवेंद्र तातेड़ सहित कई पर्यटकों ने इस अद्भुत दृश्य को पांडुपोल मंदिर मार्ग पर एक नाले के पास देखा. फोटोग्राफर हिमांशु ने बताया कि यह नजारा उनके लिए किसी सुनहरे पल से कम नहीं था. टाइग्रेस ST-30 न केवल अपने शावकों के साथ घूमती दिखी, बल्कि वहां एक भैंस का शिकार भी पड़ा हुआ था, जिससे साफ है कि बाघिन अपने कुनबे की सुरक्षा और भोजन का पूरा ध्यान रख रही है.

पर्यटन को मिलेगी नई ऊर्जा

सरिस्का में बाघों की लगातार हो रही साइटिंग (दिखना) ने वन्यजीव पर्यटन को नई ऊंचाइयां दी हैं. पर्यटकों का कहना है कि शावकों के साथ बाघिन को देखना एक दुर्लभ अनुभव है. सरिस्का प्रबंधन के अनुसार, बाघों के कुनबे में हो रही इस वृद्धि से इको-सिस्टम और मजबूत होगा.

सरिस्का की बदलती तस्वीर

यह पहली बार नहीं है जब सरिस्का में बाघों की संख्या बढ़ी हो, लेकिन ST-30 का तीन शावकों के साथ दिखना अभयारण्य के सफल संरक्षण प्रयासों को दर्शाता है. वर्तमान में सरिस्का और उसके बफर जोन में बाघों की सक्रियता बढ़ने से यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ है. जिससे सरिस्का की वन्यजीव पर्यटन के रूप में पहचान और मजबूत हो रही है.

वन विभाग अब इन नन्हे मेहमानों की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है, ताकि मानवीय दखल से उन्हें कोई खतरा न हो.

