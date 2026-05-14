/Khairthal Tijara: सील बंद पटाखा फैक्ट्री में फिर धधकी आग, 16 फरवरी के 'मौत के तांडव' के बाद भी प्रशासन ने नहीं ली सुध

Khairthal Tijarafactory Factory Fire: भिवाड़ी के खुशखेड़ा इलाके में आज एक बार फिर बड़ा हादसा होते-होते टला. जिस पटाखा फैक्ट्री को प्रशासन ने 16 फरवरी के भीषण अग्निकांड के बाद सील किया था, भीषण गर्मी के चलते आज उसमें अचानक आग की चिंगारी उठ गई. गनीमत यह रही कि दमकल विभाग और पुलिस की मुस्तैदी से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना एक बार फिर भिवाड़ी दहल सकता था.

16 फरवरी की वो काली यादें

बता दें कि इसी साल 16 फरवरी को खुशखेड़ा की एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में भयानक आग लगी थी, जिसमें 9 श्रमिक जिंदा जल गए थे. उस दर्दनाक हादसे के बाद प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए आसपास की दो अन्य अवैध पटाखा फैक्ट्रियों को सीज (Seal) कर दिया था. लेकिन सील करने के बाद प्रशासन इन पटाखों का निस्तारण करना ही भूल गया.

Add Zee News as a Preferred Source

लापरवाही का आलम

करीब तीन महीने बीत जाने के बाद भी फैक्ट्री के भीतर रखे भारी मात्रा में पटाखों और बारूद का निस्तारण नहीं किया गया है.भीषण गर्मी की वजह से प्रदेश में पारा 48 डिग्री के पास पहुंच रहा है, ऐसे में बंद फैक्ट्री के भीतर रखे विस्फोटक कभी भी बड़े धमाके का कारण बन सकते हैं. फैक्ट्री के भीतर आग धधकने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया. फायर फाइटर कर्मियों ने फैक्ट्री का शीशा तोड़कर भीतर प्रवेश किया और आग बुझाई. मौके पर तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह भारी पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे.

विभागों के बीच फंसा मामला (प्रशासनिक तालमेल की कमी)

तिजारा डीएसपी शिवराज सिंह के अनुसार, पुलिस प्रशासन अपनी ओर से मुस्तैद है और फैक्ट्री के बाहर 24 घंटे गार्ड तैनात रहता है. लेकिन असली समस्या तकनीकी है. बता दें कि पुलिस ने 'पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा एजेंसी' (PESO) को कई बार पत्र लिखकर इन पटाखों के सुरक्षित निस्तारण की मांग की है. वहीं डीएसपी का आरोप है कि विस्फोटक सुरक्षा एजेंसी की तरफ से अब तक कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है, जिससे यह खतरा बरकरार है.

अधिकारियों का पक्ष

‘हमने सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचकर फैक्ट्री का शीशा तोड़ा और आग पर काबू पाया. अगर थोड़ी भी देरी होती तो यह फिर से एक बड़ी त्रासदी का रूप ले सकता था.’

-नरेश मीणा, फायर ऑफिसर