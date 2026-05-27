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अलवर कॉलेज में छात्रों का विस्फोट! पढ़ाई ठप होने पर गेट जाम, आत्मदाह की दी चेतावनी

Rajasthan News: अलवर के बाबू शोभाराम कॉलेज में छात्रों ने पढ़ाई और खराब सुविधाओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया. छात्रों ने प्रिंसिपल का घेराव कर लेक्चरर पर लापरवाही के आरोप लगाए. आत्मदाह और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byJugal Kishore
Published: May 27, 2026, 10:26 PM|Updated: May 27, 2026, 10:26 PM
अलवर कॉलेज में छात्रों का विस्फोट! पढ़ाई ठप होने पर गेट जाम, आत्मदाह की दी चेतावनी
Image Credit: Alwar Students Protest

Alwar News: अलवर के बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय में बुधवार को छात्रों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया. लंबे समय से कॉलेज की अव्यवस्थाओं और पढ़ाई को लेकर परेशान छात्र अचानक प्रदर्शन पर उतर आए. नाराज छात्रों ने कॉलेज के मुख्य गेट पर धरना शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी की. माहौल इतना गर्म हो गया कि छात्रों ने प्रिंसिपल का घेराव कर अपनी मांगों को लेकर तीखी नाराजगी जताई. कॉलेज परिसर में काफी देर तक हंगामे जैसी स्थिति बनी रही और बड़ी संख्या में छात्र मौके पर जमा हो गए.

प्रदर्शन के दौरान कुछ छात्रों का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आया. एक छात्र ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कॉलेज की स्थिति जल्द नहीं सुधरी और पढ़ाई सही तरीके से शुरू नहीं हुई तो वे आत्मदाह जैसा बड़ा कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे. वहीं छात्र विजय यादव ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यदि प्रशासन ने उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया तो छात्र उग्र आंदोलन करेंगे. उन्होंने यहां तक कह दिया कि जरूरत पड़ी तो स्टाफ की गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने से भी पीछे नहीं हटेंगे. छात्रों के इन बयानों के बाद कॉलेज प्रशासन में भी हलचल मच गई.

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छात्रों का आरोप है कि कॉलेज में पढ़ाई सिर्फ कागजों तक सीमित होकर रह गई है. उनका कहना है कि कई लेक्चरर सिर्फ कॉलेज आकर हाजिरी लगाते हैं और उसके बाद चले जाते हैं. ऐसे में नियमित कक्षाएं नहीं लग पातीं और छात्रों का कोर्स समय पर पूरा नहीं हो रहा. छात्रों ने कहा कि परीक्षा नजदीक आने के बावजूद उन्हें सही तरीके से पढ़ाई नहीं मिल रही, जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ता नजर आ रहा है. कई छात्रों ने यह भी कहा कि कॉलेज में अनुशासन और मॉनिटरिंग की भारी कमी है.

प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कॉलेज की खराब व्यवस्थाओं को लेकर भी नाराजगी जताई. उनका कहना है कि टॉयलेट बेहद गंदे हैं और वहां बदबू के कारण जाना मुश्किल हो जाता है. पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधा भी सही तरीके से उपलब्ध नहीं है. छात्रों ने कहा कि पढ़ाई पूरी नहीं होने के कारण उन्हें मजबूरी में बाहर महंगी कोचिंग लेनी पड़ रही है, जिससे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है. बाद में प्रिंसिपल अशोक आर्य मौके पर पहुंचे और छात्रों को जल्द समाधान का भरोसा दिया.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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