अलवर में 6 माह की गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध मौत, पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप

Rajasthan News: उद्योग नगर थाना क्षेत्र के मदनपुरी में 6 माह की गर्भवती विवाहिता गायत्री की फांसी लगने से संदिग्ध मौत हुई. पीहर पक्ष ने दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की तैयारी की है.

Published: Jan 08, 2026, 05:36 PM IST | Updated: Jan 08, 2026, 05:36 PM IST

अलवर में 6 माह की गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध मौत, पीहर पक्ष ने ससुराल वालों पर लगाए गंभीर आरोप

Alwar News: राजस्थान के अलवर शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत मदनपुरी इलाके में 6 माह की गर्भवती विवाहिता की फांसी लगने से संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मृतका की पहचान गायत्री उर्फ मंजू के रूप में हुई है, जिसकी शादी मई 2025 में मदनपुरी निवासी गौरव पुत्र पप्पू के साथ हुई थी.

मृतका के पिता संतोष ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था. आरोप है कि अंगूठी सहित अन्य सामान की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल पक्ष द्वारा उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. पीहर पक्ष का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है और विवाहिता को फांसी लगाकर मार दिया गया है.

परिजनों के अनुसार गायत्री छह से सात माह की गर्भवती थी, इसके बावजूद ससुराल पक्ष द्वारा अत्याचार बंद नहीं किए गए. घटना की सूचना मिलने पर उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.

पीड़ित परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है, ताकि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सके. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सुबह मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया करवाई जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

फिलहाल उद्योग नगर थाना पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है. दहेज प्रताड़ना और हत्या के आरोपों को ध्यान में रखते हुए ससुराल पक्ष से पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट व जांच के तथ्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

