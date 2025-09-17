अलवर में महिलाओं को मुफ्त मिला स्वास्थ्य का तोहफा, मंत्री बोले – 'यही है असली सशक्तिकरण'

Alwar News: अलवर के राजकीय जिला चिकित्सालय में आज 'स्वस्थ नारी - सशक्त परिवार' अभियान के तहत एक बड़ा जनजागरूकता कार्यक्रम और मेगा स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और एक स्वस्थ परिवार और समाज के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना था.

कार्यक्रम का उद्देश्य और मुख्य बातें

इस पहल के मुख्य अतिथि, वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, थे. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य को एक प्राथमिकता बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया. इस शिविर में स्त्री रोग विशेषज्ञों, बाल रोग विशेषज्ञों और अन्य अनुभवी चिकित्सकों की एक टीम ने भाग लिया. शिविर में महिलाओं और बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, परामर्श और दवाइयों का वितरण किया गया. विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि एक महिला का स्वास्थ्य न सिर्फ उसके लिए, बल्कि पूरे परिवार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने संतुलित आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की देखभाल जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा की.

स्वास्थ्य समस्याओं पर जागरूकता

संगोष्ठी में महिला स्वास्थ्य से जुड़ी आम बीमारियों की पहचान और उनके समय पर उपचार के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया. विशेषज्ञों ने बताया कि कई बार स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी-छोटी समस्याओं को नजरअंदाज करने से वे गंभीर बीमारियों का रूप ले सकती हैं. इसलिए नियमित जांच और सही जानकारी बेहद जरूरी है.

सशक्त और स्वस्थ समाज

कार्यक्रम में आए लोगों ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग की इस पहल की सराहना की. उनका मानना था कि इस तरह के शिविर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने में बहुत सहायक होते हैं. एक स्वस्थ नारी ही पूरे परिवार का ध्यान रख सकती है, और इस कार्यक्रम ने इसी विचार को आगे बढ़ाया. यह कार्यक्रम न केवल एक स्वास्थ्य शिविर था, बल्कि यह समाज में एक मजबूत संदेश भी दे गया कि महिलाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर ही एक सशक्त और स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है.



