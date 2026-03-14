Rajasthan News: 22 साल में शून्य से शिखर पर पहुंचा सरिस्का, अब बाघों की संख्या 50 पार

Jaipur News: सरिस्का टाइगर रिजर्व अब अपने नए दौर में है. अलवर के जिस टाइगर रिजर्व में बाघों को शिकारियों ने निशाना बनाया, अब वहीं टाइगर रिजर्व आबाद हो रहा है. अब जंगल में बाघों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. इतना ही नहीं बाघों के संरक्षण के दिशा में लगातार परिणाम भी सामने आ रहे हैं.

22 साल में शून्य से शिखर पर सरिस्का

अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में 22 साल पहले बाघ शिकारियों के निशाने पर थे, जिस कारण टाइगर रिजर्व में एक भी बाघ नहीं बचे लेकिन सरिस्का टाइगर रिजर्व की कहानी अब बदल गई है. सरिस्का टाइगर रिजर्व ने इन दो दशक में शून्य से शिखर तक का सफर तय किया.

2004 में एक भी बाघ नहीं थे, अब ये संख्या 52 पहुंच गई. साल 2004 में शिकारियों ने यहां सभी बाघों को मार दिया. साल 2008 में रणथंभौर से पहला बाघ हेलिकॉप्टर से सरिस्का लाया गया. इसके बाद एक नर और दो मादा बाघ यहां बसाए गए. कहानी बदलती गई और सरिस्का में टाइगर की संख्या बढ़ती चली गई.

अब 3 शावकों का हुआ जन्म

हाल ही में सरिस्का टाइगर रिजर्व में 3 शावकों के जन्म की खुशखबरी सामने आई. अकबरपुर रेंज में बाघिन एसटी-17 तीन नन्हें शावकों के साथ दिखी. बाघिन एसटी-17 तीसरी बार मां बनी है. साल 2022 में जन्मे दो शावक अब युवा हो चुके हैं, जिन्हें एसटी-2304 और एसटी-2305 पहचान मिल चुकी है. साल 2024 में जन्में इसी बाघिन के तीन शावकों में से एक लापता हो गया था. दो शावक अब युवा हो रहे है और टेरीटरी बना रहे हैं.

रिजर्व में मौजूद 24 शावकों में से 12 शावक अब वयस्क हो रहे हैं. इनमें 6 नर और 6 मादा हैं. सरिस्का में एक व्यस्क बाघिन एसटी-28 की मौत भी हुई थी. वह बाघिन एसटी-17 की बायोलॉजिकल बहन थी.

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साल दर सा बाघों की संख्या बढ़ी

साल -बाघों की संख्या

2005 - 0

2012 -7

2014 -11

2018 -18

2020 -20

2023 -30

2025 -50

2026 -52

एसटी-2 थी सरिस्का की राजमाता

सरिस्का में पुनर्स्थापन की सबसे महत्वपूर्ण बाघिन एसटी 2 थी. यह रणथंभौर से लाई गई थी. आज सरिस्का के कई बाघ उसी वंश से जुड़े हैं. सरिस्का लाया गया पहला बाघ एसटी 1 था. अब लगातार बाघों की संख्या में इजाफा हो रहा है इसलिए कहा जा रहा है कि रणथम्भौर के बाद सरिस्का नया अध्याय लिख रहा है.

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