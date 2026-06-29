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अलवर के बहादरपुर में ‘जीवित समाधि’ का प्रयास, टीकाराम जूली ने ग्रामीणों को गड्ढों से निकालकर सुनी समस्याएं

Rajasthan News: अलवर के बहादरपुर में नगर पालिका की नीतियों और सड़क-पानी जैसी मूलभूत समस्याओं से नाराज पांच ग्रामीणों ने कार्यालय के पास जीवित समाधि लेने का प्रयास किया. सूचना पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौके पर पहुंचे, ग्रामीणों को बाहर निकाला और अधिकारियों से वार्ता कर समाधान की मांग की.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byJugal Kishore
Published: Jun 29, 2026, 03:16 PM|Updated: Jun 29, 2026, 03:16 PM
अलवर के बहादरपुर में ‘जीवित समाधि’ का प्रयास, टीकाराम जूली ने ग्रामीणों को गड्ढों से निकालकर सुनी समस्याएं
Image Credit: अलवर में पांच ग्रामीणों ने जीवित समाधि लेने का किया प्रयासSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar News: अलवर जिले के बहादरपुर नगर पालिका क्षेत्र में रविवार को उस समय हंगामे जैसे हालात बन गए, जब नगर पालिका की कार्यप्रणाली और सरकारी नीतियों से नाराज पांच ग्रामीणों ने कार्यालय के पास ‘जीवित समाधि’ लेने का प्रयास किया. ग्रामीण सड़क निर्माण, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर गड्ढों में बैठ गए. सूचना मिलने पर अलवर ग्रामीण विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौके पर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों को गड्ढों से बाहर निकाला, उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों से बातचीत कर समाधान का भरोसा दिलाया.

विकास कार्यों को लेकर ग्रामीणों का विरोध
ग्रामीणों का कहना था कि लंबे समय से उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. खासकर रामगढ़ और मुंडिया खेड़ा रोड की हालत बेहद खराब है, जिससे लोगों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसके अलावा बगीची कॉलोनी में पेयजल की समस्या सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर भी लोगों में नाराजगी है. इसी विरोध के चलते पांच लोगों ने जीवित समाधि लेने जैसा कदम उठाने की कोशिश की.

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सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे टीकाराम जूली
घटना की जानकारी मिलते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली बहादरपुर पहुंचे. उस समय तेज धूप में ग्रामीण गड्ढों में बैठे हुए थे. जूली ने खुद आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़कर बाहर निकाला. इसके बाद उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों से बातचीत की और ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए.

सरकार पर साधा निशाना
मीडिया से बातचीत में टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में आमजन मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है और सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है. उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी सरकार की नाकामियों को जनता के बीच ले जाने की अपील की.

बोले- सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है
टीकाराम जूली ने कहा कि उन्हें जैसे ही युवाओं द्वारा अर्ध समाधि लेने की जानकारी मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में गड्ढों में बैठे युवाओं की हालत खराब हो रही थी. उन्होंने सभी को समझाकर बाहर निकाला और अधिकारियों से चर्चा की. जूली ने आरोप लगाया कि सरकार नगर पालिकाओं को पर्याप्त बजट नहीं दे रही है. मनरेगा का पैसा समय पर नहीं आ रहा, काम भी बंद पड़े हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्तें नहीं मिलने से लोगों के अधूरे मकान वर्षों से रुके हुए हैं.

समाधान की मांग तेज
ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. उनका कहना है कि सड़क, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाएं उनका अधिकार हैं. वहीं प्रशासन ने संबंधित मामलों की समीक्षा कर जल्द उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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