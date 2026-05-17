Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Alwar
  • /महंगाई से लेकर पानी संकट तक... जनसुनवाई में गूंजी जनता की आवाज! जूली ने साधा सरकार पर निशाना

महंगाई से लेकर पानी संकट तक... जनसुनवाई में गूंजी जनता की आवाज! जूली ने साधा सरकार पर निशाना

Rajasthan News: अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जनसुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनीं. सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर शिकायतें सामने आईं. जूली ने भाजपा सरकार पर खनन माफिया को संरक्षण, बढ़ती महंगाई और खराब कानून-व्यवस्था को लेकर निशाना साधा.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byJugal Kishore
Published: May 17, 2026, 04:22 PM|Updated: May 17, 2026, 04:22 PM
महंगाई से लेकर पानी संकट तक... जनसुनवाई में गूंजी जनता की आवाज! जूली ने साधा सरकार पर निशाना
Image Credit: Tikaram Jully In Alwar Jansunwayi

Alwar News: अलवर में शनिवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मोती डूंगरी स्थित अपने कार्यालय पर जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे. लोगों ने सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परेशानियां जूली के सामने रखीं. जनसुनवाई के दौरान उन्होंने आमजन की शिकायतें सुनीं और कई मामलों में मौके पर ही अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए.

टीकाराम जूली ने कहा कि जनसुनवाई सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह जनता की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने का माध्यम है. उन्होंने कहा कि लोगों की परेशानी को सुनना और संबंधित विभाग तक पहुंचाना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

जनसुनवाई में सबसे ज्यादा शिकायतें खराब सड़कों, पेयजल संकट और बिजली कटौती को लेकर सामने आईं. कई लोगों ने सरकारी अस्पतालों में इलाज और सुविधाओं की कमी की बात भी रखी. इस पर जूली ने संबंधित अधिकारियों से बात कर आवश्यक कदम उठाने को कहा. उन्होंने कहा कि आम लोगों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए परेशान नहीं होना चाहिए.

इस दौरान टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में खनन माफिया को संरक्षण दिया जा रहा है, जिससे अरावली पर्वतमाला और सरिस्का क्षेत्र को नुकसान पहुंच रहा है. उन्होंने कहा कि अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगी तो पर्यावरण को बड़ा खतरा हो सकता है. साथ ही उन्होंने सीटीएच को भी चिंता का विषय बताया और कहा कि विपक्ष ऐसे किसी भी फैसले का विरोध करेगा जिससे जनता को नुकसान पहुंचे.

जूली ने कहा कि सरकार सिर्फ बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक सीमित होकर रह गई है. जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं. उन्होंने ईआरसीपी परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव के समय इसे बड़े वादों के साथ प्रचारित किया गया था, लेकिन अब इस योजना को लेकर कोई ठोस काम दिखाई नहीं दे रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पानी की मांग उठाने वालों पर ही मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं.

नेता प्रतिपक्ष ने महंगाई और कानून-व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से आम आदमी परेशान है. साथ ही प्रदेश में अपराध और माफियाओं का असर बढ़ता जा रहा है. जूली ने कहा कि जनता की समस्याओं को लेकर कांग्रेस लगातार आवाज उठाती रहेगी और लोगों के हितों के लिए संघर्ष जारी रहेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:क्या आप जानते हैं राजस्थान के ये गायें देती हैं गर्मियों में सबसे ज्यादा दूध? पूरे भारत में है इनकी भारी मांग!

ट्रेंडिंग न्यूज़

टोंक, करौली, धौलपुर, बूंदी, बारां, कोटा और सवाई माधोपुर में बारिश का अलर्ट

क्या है खाटू श्याम जी में अर्जी लगाने का सही तरीका? ऐसे लिखें मन की बात, तो तुरंत सुनेंगे बाबा!

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

तपेगा राजस्थान... इन जिलों में दिखेगा लू और हीटवेव का कहर, येलो और ऑरेंज अलर्ट से मचा हड़कंप!

Rajasthan Heatwave: लू से बेहाल राजस्थान, 10 शहरों में तापमान पहुंचा खतरनाक स्तर पर,जानें अपने जिलों का हाल

राजस्थान में मौसम मारने वाला है पलटी, रौद्र रूप से हाल होगा बेहाल, दोपहर 12 से 4 तक तो भीषण गर्मी का अलर्ट

अब जयपुर से नहीं जा पाएंगे बैंकॉक! महंगे फ्यूल ने छीनी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी

राजस्थान के 66 लाख किसानों के कब खिलेंगे चेहरे, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

नकाबपोश बदमाशों ने सर्राफे के घर में घुसकर परिवार को पीटा, बंदूक की नोक पर घर में डाली डकैती, लाखों को सोना लूटा

राजस्थान में 'नौतपा' का महा-अलर्ट: सूर्य देव बदल रहे घर, 25 मई से उबलेगी मरुधरा, ज्योतिषाचार्य की बड़ी चेतावनी!

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

घर पर बनाएं असली राजस्थानी आम का अचार, इस सीक्रेट मसाले से साल भर नहीं होगा खराब!

राजस्थान के छात्रों की बल्ले-बल्ले! गर्मी की छुट्टियों का हुआ ऐलान, जानें कब से खुलेंगे स्कूल

चांदी ने लगाई रिकॉर्ड तोड़ छलांग, सोने की कीमतों में भी जोरदार उछाल! जानें ताजा रेट

जयपुर,उदयपुर से लेकर जोधपुर तक सस्ता हुआ सोना-चांदी, राजस्थान में उल्टे मुंह गिरा गोल्ड-सिल्वर का भाव

Rajasthan News: डिप्टी सीएम दिया कुमारी का ट्रेन सफर, आम यात्रियों के बीच किया जयपुर-अजमेर की यात्रा, ईंधन बचत का दिया संदेश

सराफा बाजार में मचा हड़कंप! औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा भाव

बीकानेर, शेखावाटी से लेकर जयपुर भरतपुर के साथ उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट!

पति और 3 बच्चों को छोड़कर 956 KM दूर प्रेमी संग झुंझुनूं आई प्रेमिका, बोली- अब कहीं की नहीं रही मैं तो...

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

जयपुर-अलवर-भरतपुर में आफत वाला मौसम, बिजली गिरने के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी!

नागौर में भीषण सड़क हादसा, ईको कार और रोडवेज बस की टक्कर में 4 लोगों की मौत

राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में तबाही, आज के भाव देख उड़े होश, पढ़ें लेटेस्ट प्राइस

सिर्फ 3 दिन हैं बाकी! राजस्थान में RIICO प्लॉट योजना में आवेदन नहीं किया तो पछताएंगे!

सावधान राजस्थान! गर्मी बढ़ते ही घरों में घुस रहे जहरीले सांप, जानिए बचने के देसी जुगाड़

सराफा बाजार में भूचाल! राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें आज के ताजा रेट

चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली बहरोड़, कैरथल-तिजारा अलवर डीग भरतपुर में बारिश का अलर्ट

घर पर इस तरह बनाएं 'मारवाड़ी भरवां प्याज की डिश', स्वाद में ऐसी कि पनीर की सब्जी हो जाए फेल

कीमतें बढ़ने के बाद जानिए राजस्थान में कहां किस रेट पर मिल रहा पेट्रोल-डीजल, पढ़ें हर शहर का भाव

घर पर ऐसे बनाएं पारंपरिक मारवाड़ी हरी मिर्च के टिपोरे, स्वाद ऐसा कि खाते ही हो जाएंगे फैन

पहले पी शराब फिर अलवर की सड़कों पर काटा उधम, नशे में गाड़ी दौड़ाने पर इस पूर्व मंत्री का बेटा गिरफ्तार

राजस्थान में आंधी-बारिश के बदलेगा मौसम, इन इलाकों में तेज गर्मी के साथ चलेगी लू

IAS डॉ. समित शर्मा का 'सिटिजन अवतार', 181 हेल्पलाइन पर ऑन-द-स्पॉट सस्पेंड किया भ्रष्ट अधिकारी

जयपुर की वो 5 गलियां जो छुपाए बैठी हैं 300 साल पुराने रहस्य, हर रास्ता सुनाता है अलग कहानी!

पंचायत-निकाय चुनाव में देरी को को लेकर जोगाराम पटेल का बड़ा बयान, जानें किसको ठहराया जिम्मेदार?

Rajasthan News: जयपुर बना उत्तर भारत का नया इंफ्रास्ट्रक्चर हब, दिल्ली-NCR भी पीछे!

नाकाबंदी देख भागी संदिग्ध गाड़ी, पीछा करते समय झुंझुनूं में पुलिस वाहन पेड़ से टकराया, चालक भींवाराम की मौत, SHO गंभीर

Tags:
Alwar news
rajasthan news
tika ram jully

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Churu News: चूल्हे की एक चिंगारी ने उजाड़ दिया परिवार! जिंदा जलीं दो सगी बहनें

Churu News: चूल्हे की एक चिंगारी ने उजाड़ दिया परिवार! जिंदा जलीं दो सगी बहनें

churu news
2

जोधपुर में पानी पर बड़ा संकट! 18 और 21 मई को रहेगा सप्लाई शटडाउन, जानिए कब आएगा पानी

jodhpur news
3

Banswara: 2 रुपये का सिक्का निगलने से मासूम की हालत गंभीर, सांस लेने में हो रही परेशानी

bansawara news
4

सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की हो रही 'पिटाई'! केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का कांग्रेस पर बड़ा हमला

Rajasthan politics news
5

कोटा में किडनी फेल होने से एक और प्रसूता की मौत, अब तक 5 महिलाओं ने तोड़ा दम

kota news