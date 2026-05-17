/महंगाई से लेकर पानी संकट तक... जनसुनवाई में गूंजी जनता की आवाज! जूली ने साधा सरकार पर निशाना

राज्य चुनें
Rajasthan News: अलवर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जनसुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुनीं. सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर शिकायतें सामने आईं. जूली ने भाजपा सरकार पर खनन माफिया को संरक्षण, बढ़ती महंगाई और खराब कानून-व्यवस्था को लेकर निशाना साधा.
Alwar News: अलवर में शनिवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मोती डूंगरी स्थित अपने कार्यालय पर जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया. इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे. लोगों ने सड़क, पानी, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी परेशानियां जूली के सामने रखीं. जनसुनवाई के दौरान उन्होंने आमजन की शिकायतें सुनीं और कई मामलों में मौके पर ही अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए.
टीकाराम जूली ने कहा कि जनसुनवाई सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह जनता की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने का माध्यम है. उन्होंने कहा कि लोगों की परेशानी को सुनना और संबंधित विभाग तक पहुंचाना जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए.
जनसुनवाई में सबसे ज्यादा शिकायतें खराब सड़कों, पेयजल संकट और बिजली कटौती को लेकर सामने आईं. कई लोगों ने सरकारी अस्पतालों में इलाज और सुविधाओं की कमी की बात भी रखी. इस पर जूली ने संबंधित अधिकारियों से बात कर आवश्यक कदम उठाने को कहा. उन्होंने कहा कि आम लोगों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए परेशान नहीं होना चाहिए.
इस दौरान टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में खनन माफिया को संरक्षण दिया जा रहा है, जिससे अरावली पर्वतमाला और सरिस्का क्षेत्र को नुकसान पहुंच रहा है. उन्होंने कहा कि अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगी तो पर्यावरण को बड़ा खतरा हो सकता है. साथ ही उन्होंने सीटीएच को भी चिंता का विषय बताया और कहा कि विपक्ष ऐसे किसी भी फैसले का विरोध करेगा जिससे जनता को नुकसान पहुंचे.
जूली ने कहा कि सरकार सिर्फ बैठकों और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक सीमित होकर रह गई है. जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं. उन्होंने ईआरसीपी परियोजना का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव के समय इसे बड़े वादों के साथ प्रचारित किया गया था, लेकिन अब इस योजना को लेकर कोई ठोस काम दिखाई नहीं दे रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पानी की मांग उठाने वालों पर ही मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं.
नेता प्रतिपक्ष ने महंगाई और कानून-व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों से आम आदमी परेशान है. साथ ही प्रदेश में अपराध और माफियाओं का असर बढ़ता जा रहा है. जूली ने कहा कि जनता की समस्याओं को लेकर कांग्रेस लगातार आवाज उठाती रहेगी और लोगों के हितों के लिए संघर्ष जारी रहेगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!