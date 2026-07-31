/दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, जोरदार टक्कर में पिचका ट्रक का केबिन, अंदर फंसे 3 लोगों की मौत

Alwar News: अलवर जिले के बड़ौदामेव थाना क्षेत्र में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर शुक्रवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. बुर्जा गांव के पास हुए इस हादसे में भाई-बहन समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा इतना भयानक था कि ट्रक का आगे का हिस्सा पूरी तरह टूट गया. सूचना मिलने के बाद एनएचएआई की एम्बुलेंस और पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक तीनों दम तोड़ चुके थे.

ट्रक की डंपर से हुई जोरदार टक्कर

जानकारी के अनुसार हादसा एक्सप्रेस-वे के चैनल नंबर 86/100 के पास रात करीब 1 बजे हुआ. बताया जा रहा है कि ट्रक तेज गति से जा रहा था, इसी दौरान आगे चल रहे मिट्टी से भरे डंपर में पीछे से जा भिड़ा. टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें बैठे लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला.

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भाई-बहन समेत तीन लोगों की मौत

हादसे के बाद मौके पर पहुंची एनएचएआई की टीम ने सभी को तुरंत बड़ौदामेव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और मामले की जांच शुरू कर दी.

पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान आंसू सिंह (20), उसकी बहन सलोनी सिंह (18) और विकास कुमार (31) के रूप में हुई है. आंसू और सलोनी जयपुर जिले के टीगरिया गांव के रहने वाले थे और फिलहाल सांगानेर इलाके में रह रहे थे. वहीं ट्रक चालक विकास कुमार उत्तर प्रदेश के नगला साकित का निवासी बताया गया है.

बहन को छोड़ने जा रहा था भाई

परिजनों ने बताया कि सलोनी सिंह फरीदाबाद में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी. उसका भाई आंसू सिंह उसे फरीदाबाद छोड़ने जा रहा था. इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हो गया. ट्रक चालक विकास कुमार वाहन चला रहा था. डंपर से टक्कर के बाद ट्रक का केबिन पूरी तरह दब गया, जिससे तीनों की जान चली गई.

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपे शव

हादसे की सूचना मिलने के बाद शनिवार सुबह करीब 10 बजे मृतकों के परिजन बड़ौदामेव सीएचसी पहुंचे. पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद शवों का पोस्टमार्टम करवाया और उन्हें परिजनों को सौंप दिया. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और गांव में भी शोक का माहौल है.

पुलिस कर रही हादसे की जांच

सीकरी थाना के एएसआई हंसराम ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि ट्रक की डंपर से पीछे से टक्कर होने के कारण हादसा हुआ. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है. हादसे के समय वाहन की गति, सड़क की स्थिति और अन्य कारणों की भी जानकारी जुटाई जा रही है.