थार सवार युवक पर बदमाशों ने किया हमला, सूने मकान से चोरों ने डाला डाका, टायर फटने से RAC जवान की मौत, अलवर में क्राइम की तिकड़म

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के अल्कापुरी पुलिया क्षेत्र में बुधवार दोपहर थार कार वॉश कराने आए एक युवक पर आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया. हमलावर ब्लैक कार और बाइकों पर सवार होकर मुंह पर रूमाल बांधकर पहुंचे. आरोपियों ने पहले थार का शीशा तोड़ा, फिर युवक को कार से बाहर खींचकर लाठी-डंडों और हॉकी से बेरहमी से पीटा. पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. पीड़ित के पिता की शिकायत पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

पीड़ित के पिता ने रिपोर्ट में बताया कि उनका बेटा लियाकत अल्कापुरी पुलिया के पास थार कार की वॉशिंग और कुछ काम करवाने गया था. इसी दौरान करीब एक दर्जन युवक वहां पहुंचे और गाली-गलौच करते हुए हमला कर दिया. कुछ आरोपियों ने लियाकत को पकड़ रखा, जबकि बाकी ने लाठी-हॉकी से वार किए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आरोप है कि हमलावरों ने युवक के गले से चांदी की चेन और जेब में रखे 13 हजार रुपये भी छीन लिए. राहुल बाउंसर और मोनू पर देशी कट्टा और पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है. मारपीट में लियाकत को कई जगह फ्रैक्चर आए हैं. घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे, किसी ने बीच-बचाव नहीं किया.

पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर दबिश दी जा रही है. मामले में लूट, मारपीट, धमकी और अवैध हथियार रखने जैसी धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है.

हरिद्वार अस्थि विसर्जन गए परिवार के सूने मकान में चोरी, 60 हजार नकद और कपड़े ले उड़े चोर

अलवर शहर के अखेपुरा मोहल्ले में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. पत्नी की मौत के बाद अस्थियां विसर्जित करने के लिए पूरा परिवार हरिद्वार गया हुआ था. इसी दौरान सूने मकान को निशाना बनाकर अज्ञात चोरों ने पीछे के रास्ते से घर में घुसकर ताला तोड़ दिया और अलमारी से करीब 60 हजार रुपए नकद व कपड़े चोरी कर फरार हो गए.

पीड़ित सोहनलाल वर्मा ने बताया कि उनकी पत्नी गुड्डी देवी का हाल ही में निधन हो गया था. परिवार के सभी सदस्य हरिद्वार अस्थि विसर्जन के लिए गए हुए थे. रात के समय चोर मकान में घुसे और अलमारी का लॉकर तोड़कर उसमें रखे पैसे और कपड़े ले गए.

पड़ोस में रहने वाली बहन ने रात में संदिग्ध आहट सुनकर “चोर-चोर” कहकर शोर मचाया, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे. घटना की सूचना रात करीब एक बजे पुलिस को दी गई. पड़ोसियों से फोन पर जानकारी मिलने के बाद जब परिवार घर लौटा तो घर का सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी टूटी हुई मिली.

घटना के बाद अखेपुरा थाने में मामला दर्ज कराया गया है. पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

पीड़ित सोहनलाल ने बताया ‘पत्नी की अस्थियां विसर्जित करने पूरा परिवार हरिद्वार गया था. लौटकर आए तो घर का ताला टूटा मिला. अलमारी से 60 हजार रुपए और कपड़े चोरी हो चुके थे. पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग है.’

अलवर में दर्दनाक सड़क हादसा: ड्यूटी से लौट रहे आरएसी कांस्टेबल की टायर फटने से मौत

अलवर सदर थाना क्षेत्र में जयंती फैक्ट्री के पास शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में आरएसी के कांस्टेबल की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा उस समय हुआ जब ड्यूटी समाप्त कर घर लौट रहे कांस्टेबल की स्कॉर्पियो का अचानक टायर फट गया. टायर फटने से वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चालक की मौके पर ही मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के कोठियारी का बास निवासी 48 वर्षीय अशोक कुमार मीणा कटी घाटी, अलवर में रात्रि ड्यूटी पर तैनात थे. शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे वे अपनी निजी स्कॉर्पियो से ड्यूटी पूरी कर गांव लौट रहे थे. इसी दौरान जयंती फैक्ट्री के पास वाहन का अचानक टायर फट गया, जिससे गाड़ी संतुलन खो बैठी और तेज रफ्तार में पेड़ से टकरा गई.

हादसे की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी भिजवाया गया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

मृतक अशोक कुमार मीणा के परिवार में पत्नी सहित तीन बच्चे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. वहीं उनके पिता रामकिशन मीणा विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं. इस हादसे के बाद गांव और विभाग में शोक की लहर फैल गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-