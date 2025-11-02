बस खराब, 2 मिनट की देरी और उड़ गया सालभर का सपना! अलवर में VDO अभ्यर्थी को लगा बड़ा झटका

Rajasthan VDO Exam: राजस्थान में रविवार को ग्राम विकास अधिकारी (VDO) सीधी भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई. अलवर जिले के 75 केंद्रों पर परीक्षा एक ही पारी में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की गई. अभ्यर्थियों को सुबह 9 से 10 बजे के बीच ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति थी.

भिवाड़ी निवासी है अभ्यर्थी

भिवाड़ी निवासी दीपक के लिए यह दिन निराशाजनक रहा. वह तीसरी बार परीक्षा देने अलवर पहुंचा था, लेकिन रास्ते में उसकी बस खराब हो गई. दूसरी बस मिलने में देरी हुई और वह परीक्षा केंद्र पर 2 मिनट लेट पहुंचा. निर्धारित समयसीमा पूरी होने पर केंद्र प्रशासन ने उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी. दीपक ने बताया कि वह दो घंटे पहले घर से निकला था, मगर बस खराब होने से देर हो गई. मात्र दो मिनट की देरी से प्रवेश न मिलने पर वह मायूस होकर लौट गया.

परीक्षा केंद्रों पर थे पुख्ता इंतजाम

अलवर जिले में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और जांच की पुख्ता व्यवस्था की गई थी. सभी परीक्षार्थियों के दस्तावेजों की गहन जांच की गई और धातु सामग्री अंदर ले जाने पर रोक थी. बाल भारती स्कूल स्कीम-8 के केंद्र प्रभारी रूपराम यादव ने बताया कि उड़न दस्ते भी सक्रिय रहे और परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई.

धौलपुर में 372 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित

वहीं, धौलपुर जिले में भी रविवार को ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. यहां कुल 3000 अभ्यर्थियों में से 372 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे. नोडल अधिकारी मांगीलाल आर्य ने बताया कि परीक्षा के निष्पक्ष संचालन के लिए दो उड़न दस्ते गठित किए गए थे, जिन्होंने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया. किसी भी परीक्षा केंद्र से गड़बड़ी या अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली.

