Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बस खराब, 2 मिनट की देरी और उड़ गया सालभर का सपना! अलवर में VDO अभ्यर्थी को लगा बड़ा झटका

Rajasthan News: राजस्थान में रविवार को VDO परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई. अलवर में बस खराब होने से 2 मिनट लेट पहुंचा अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रहा, जबकि धौलपुर में 3000 में से 372 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे. इस बीच बिहार चुनावी माहौल भी गरमाने लगा है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Nov 02, 2025, 03:20 PM IST | Updated: Nov 02, 2025, 03:20 PM IST

Trending Photos

राजस्थान का एक मात्र ऐसा मंदिर, जहां किसी मूर्ति की नहीं बल्कि त्रिशूल की होती है पूजा!
6 Photos
Jhunjhunu News

राजस्थान का एक मात्र ऐसा मंदिर, जहां किसी मूर्ति की नहीं बल्कि त्रिशूल की होती है पूजा!

इतंजार हुआ खत्म! PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त मिलेगी इस दिन, जानें कैसे करें चेक?
7 Photos
pm kisan samman nidhi yojana

इतंजार हुआ खत्म! PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त मिलेगी इस दिन, जानें कैसे करें चेक?

राजस्थान के SBC वर्ग के छात्रों के लिए खुशखबरी! अब नहीं रुकेगी पढ़ाई, बस करना होगा ये एक काम
7 Photos
Rajasthan government scheme

राजस्थान के SBC वर्ग के छात्रों के लिए खुशखबरी! अब नहीं रुकेगी पढ़ाई, बस करना होगा ये एक काम

राजस्थान में एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, इन जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, इन जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट

बस खराब, 2 मिनट की देरी और उड़ गया सालभर का सपना! अलवर में VDO अभ्यर्थी को लगा बड़ा झटका

Rajasthan VDO Exam: राजस्थान में रविवार को ग्राम विकास अधिकारी (VDO) सीधी भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई. अलवर जिले के 75 केंद्रों पर परीक्षा एक ही पारी में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित की गई. अभ्यर्थियों को सुबह 9 से 10 बजे के बीच ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश की अनुमति थी.

भिवाड़ी निवासी है अभ्यर्थी
भिवाड़ी निवासी दीपक के लिए यह दिन निराशाजनक रहा. वह तीसरी बार परीक्षा देने अलवर पहुंचा था, लेकिन रास्ते में उसकी बस खराब हो गई. दूसरी बस मिलने में देरी हुई और वह परीक्षा केंद्र पर 2 मिनट लेट पहुंचा. निर्धारित समयसीमा पूरी होने पर केंद्र प्रशासन ने उसे अंदर जाने की अनुमति नहीं दी. दीपक ने बताया कि वह दो घंटे पहले घर से निकला था, मगर बस खराब होने से देर हो गई. मात्र दो मिनट की देरी से प्रवेश न मिलने पर वह मायूस होकर लौट गया.

परीक्षा केंद्रों पर थे पुख्ता इंतजाम
अलवर जिले में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और जांच की पुख्ता व्यवस्था की गई थी. सभी परीक्षार्थियों के दस्तावेजों की गहन जांच की गई और धातु सामग्री अंदर ले जाने पर रोक थी. बाल भारती स्कूल स्कीम-8 के केंद्र प्रभारी रूपराम यादव ने बताया कि उड़न दस्ते भी सक्रिय रहे और परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

धौलपुर में 372 अभ्यर्थी रहे अनुपस्थित
वहीं, धौलपुर जिले में भी रविवार को ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई. यहां कुल 3000 अभ्यर्थियों में से 372 उम्मीदवार अनुपस्थित रहे. नोडल अधिकारी मांगीलाल आर्य ने बताया कि परीक्षा के निष्पक्ष संचालन के लिए दो उड़न दस्ते गठित किए गए थे, जिन्होंने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया. किसी भी परीक्षा केंद्र से गड़बड़ी या अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news