Alwar News: अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के छतरपुर पहाड़ी गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां घरेलू प्रताड़ना से परेशान एक महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी. मृतका की पहचान राजवती के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि लंबे समय से पारिवारिक तनाव और पति की आदतों के कारण वह मानसिक रूप से परेशान चल रही थी.

परिजनों के अनुसार, राजवती का पति मुकेश शराब का आदी है और अक्सर नशे की हालत में घर में विवाद करता था. गुरुवार सुबह भी वह शराब के नशे में पत्नी से पैसे मांग रहा था. जब राजवती ने पैसे देने से इनकार किया, तो मुकेश ने उसके साथ मारपीट की. इस घटना से आहत होकर महिला ने घर में रखी गेहूं में डालने वाली जहरीली दवा का सेवन कर लिया.

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन तुरंत उसे गोविंदगढ़ के स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया. लेकिन इलाज के दौरान दोपहर करीब डेढ़ बजे राजवती ने दम तोड़ दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मृतका अपने पीछे दो बेटे और एक बेटी छोड़ गई है. परिवार के सदस्यों का कहना है कि वह अपने बच्चों को लेकर बेहद चिंतित रहती थी और पति की हरकतों से काफी परेशान थी. इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है.

हैरानी की बात यह है कि आरोपी पति को अब तक पत्नी की मौत की जानकारी नहीं थी. परिजनों के मुताबिक, वह घटना के बाद भी नशे की हालत में घर पर ही पड़ा हुआ था. इस बात ने लोगों में और ज्यादा नाराजगी पैदा कर दी है.

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-