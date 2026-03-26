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घरेलू मारपीट से टूटी हिम्मत! महिला ने दे दी जान, मौत के बाद भी नशे में धुत रहा पति

Rajasthan News: अलवर के गोविंदगढ़ में पति की मारपीट और शराब की लत से परेशान महिला ने जहर खा लिया, इलाज के दौरान मौत हो गई. आरोपी पति को घटना की जानकारी तक नहीं थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByJugal Kishore
Published:Mar 26, 2026, 08:32 PM IST | Updated:Mar 26, 2026, 08:32 PM IST

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घरेलू मारपीट से टूटी हिम्मत! महिला ने दे दी जान, मौत के बाद भी नशे में धुत रहा पति

Alwar News: अलवर जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के छतरपुर पहाड़ी गांव में गुरुवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां घरेलू प्रताड़ना से परेशान एक महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जान दे दी. मृतका की पहचान राजवती के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि लंबे समय से पारिवारिक तनाव और पति की आदतों के कारण वह मानसिक रूप से परेशान चल रही थी.

परिजनों के अनुसार, राजवती का पति मुकेश शराब का आदी है और अक्सर नशे की हालत में घर में विवाद करता था. गुरुवार सुबह भी वह शराब के नशे में पत्नी से पैसे मांग रहा था. जब राजवती ने पैसे देने से इनकार किया, तो मुकेश ने उसके साथ मारपीट की. इस घटना से आहत होकर महिला ने घर में रखी गेहूं में डालने वाली जहरीली दवा का सेवन कर लिया.

घटना की जानकारी मिलते ही परिजन तुरंत उसे गोविंदगढ़ के स्थानीय अस्पताल लेकर पहुंचे. वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे अलवर जिला अस्पताल रेफर कर दिया. लेकिन इलाज के दौरान दोपहर करीब डेढ़ बजे राजवती ने दम तोड़ दिया.

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मृतका अपने पीछे दो बेटे और एक बेटी छोड़ गई है. परिवार के सदस्यों का कहना है कि वह अपने बच्चों को लेकर बेहद चिंतित रहती थी और पति की हरकतों से काफी परेशान थी. इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है.

हैरानी की बात यह है कि आरोपी पति को अब तक पत्नी की मौत की जानकारी नहीं थी. परिजनों के मुताबिक, वह घटना के बाद भी नशे की हालत में घर पर ही पड़ा हुआ था. इस बात ने लोगों में और ज्यादा नाराजगी पैदा कर दी है.

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.

फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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