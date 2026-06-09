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अलवर-करौली से दिल दहला देने वाली खबर! एक तरफ सड़क पर मौत, दूसरी तरफ ट्रेन ने उजाड़ा पूरा परिवार

Rajasthan News: राजस्थान में मंगलवार को दो दर्दनाक हादसों ने चार परिवारों की खुशियां छीन लीं. अलवर के राजगढ़ में कार और दो बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर घायल हुए. वहीं करौली के हिण्डौन में ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला और दो मासूम बच्चों की मौत हो गई.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jun 09, 2026, 10:08 PM|Updated: Jun 09, 2026, 10:08 PM
अलवर-करौली से दिल दहला देने वाली खबर! एक तरफ सड़क पर मौत, दूसरी तरफ ट्रेन ने उजाड़ा पूरा परिवार
Image Credit: Alwar And Karauli Accident News

Alwar News: अलवर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के डोरोली गांव में मंगलवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें दो बाइक और एक कार की टक्कर हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही राजगढ़ थानाधिकारी राजेश मीना पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया.

हादसे में एक बाइक पर सवार तीन लोग घायल हो गए, जबकि दूसरी बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई. घायलों की पहचान झांकड़ा निवासी सोनपाल पुत्र मोतीलाल प्रजापत, उनकी पत्नी चिम्मच देवी और उनके दो वर्षीय पौते गोलू (पुत्र संजय) के रूप में हुई है. तीनों की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अलवर रेफर कर दिया. वहीं, दूसरी बाइक पर सवार रैणी के रामसिंहपुरा निवासी नीरज पुत्र बाबूलाल मीना को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया गया है. घटना की सूचना मिलते ही मृतक के परिजन अस्पताल पहुंच गए, जहां शोक का माहौल छा गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर कार चालक की तलाश शुरू कर दी है.

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करौली में रेल हादसे में महिला और 2 मासूम बच्चों की हुई मौत
वहीं करौली जिले के हिण्डौन के सूरौठ थाना क्षेत्र में मंगलवार को हुक्मीखेड़ा रेलवे स्टेशन के पास एक दर्दनाक रेल हादसा हो गया. ट्रेन की चपेट में आने से एक महिला और उसके दो मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है. तीनों के शव हिण्डौन के जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाएं है.

जीआरपी, आरपीएफ अधिकारियों के अनुसार सूचना मिली की हुक्मीखेड़ा रेलवे स्टेशन के पास जयपुर बयाना पेसेन्जर ट्रेन से कटकर एक महिला और दो मासूम बच्चों की मौत हो गई है. जिस पर मौके पर पहुंचे तो वहां लोगों की भीड़ जमा थी. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया. ट्रेन से कटने के कारण तीनों शव क्षत विक्षित हो गए. मौके पर मौजूद किसी के द्वारा तीनों के शव की शिनाख्त नहीं गई. जिसके बाद पुलिस ने तीनों के शव को हिण्डौन के जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया. पुलिस उनकी शिनाख्त के प्रयास कर रही है तथा हादसे के कारणों की जांच भी जारी है. पुलिस सोशल मीडिया और पुलिस थानों के माध्यम से मृतकों की शिनाख्त करने में जुटी है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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