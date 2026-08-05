/26/11 में सीने पर खाईं 8 गोलियां, फिर भी नहीं झुका जज्बा... अब NASA के मार्स मिशन से जुड़ा राजस्थान के वीर सपूत का नाम

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NASA Mars Mission: राजस्थान के अलवर जिले के मुंडिया खेड़ा गांव से निकलकर देश की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगाने वाले एनएसजी कमांडो सुनील कुमार जोधा को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है. 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान अद्भुत साहस दिखाने वाले इस जांबाज कमांडो का नाम अब भविष्य के मंगल मिशन से जुड़ गया है. नासा की पहल के तहत उनके नाम, फोटो और उपलब्धियों का विवरण एक माइक्रोचिप में सुरक्षित कर मंगल मिशन से जोड़ा गया है. यह उपलब्धि न केवल सुनील जोधा बल्कि पूरे राजस्थान के लिए गर्व का क्षण मानी जा रही है.
नासा के मंगल मिशन में दर्ज हुआ नाम
सुनील कुमार जोधा को रूस की स्पेस-टेक कंपनी जियो स्कैन की ओर से ईमेल के माध्यम से प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ. जानकारी के अनुसार उन्होंने वर्ष 2024 में अपना प्रोफाइल और उपलब्धियों का विवरण भेजा था. चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनका नाम, बायोडाटा और फोटो अंगूठे के नाखून जितनी छोटी माइक्रोचिप में रिकॉर्ड कर मंगल मिशन से जुड़े यान के साथ भेजा गया. बताया जा रहा है कि राजस्थान से यह सम्मान पाने वाले वह पहले व्यक्ति हैं. यह उपलब्धि उन लोगों के लिए भी प्रेरणा है जो देश सेवा और विज्ञान दोनों क्षेत्रों को समान सम्मान की नजर से देखते हैं.
26/11 के ऑपरेशन में दिखाई थी असाधारण बहादुरी
सुनील कुमार जोधा का चयन 29 जून 2001 को भारतीय सेना में हुआ था. अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर वर्ष 2008 में उन्हें 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप (SAG), NSG में शामिल किया गया. उसी वर्ष 26 नवंबर को मुंबई के ताज होटल पर हुए आतंकी हमले के दौरान वे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की टीम का हिस्सा थे. आतंकियों से आमने-सामने की मुठभेड़ के बीच उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई.
आठ गोलियां लगीं, एक आज भी सीने में मौजूद
ताज होटल के भीतर ऑपरेशन के दौरान दूसरी मंजिल पर आतंकियों से मुठभेड़ में सुनील कुमार जोधा को आठ गोलियां लगी थीं. गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने मोर्चा नहीं छोड़ा. उनकी बहादुरी की बदौलत करीब 40 लोगों की जान बचाई जा सकी. बाद में अस्पताल में सात गोलियां निकाल दी गईं, लेकिन एक गोली आज भी उनके सीने में मौजूद है. यह गोली उनके अदम्य साहस और देशभक्ति की जीवंत निशानी बन चुकी है.
वीरता के लिए मिला सेना का सम्मान
मुंबई हमले में असाधारण साहस दिखाने के लिए वर्ष 2009 में भारतीय सेना ने उन्हें बहादुरी के सम्मान से नवाजा. आज भी वह युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं. वर्तमान में वह अपनी पत्नी रेनू बाला राजपूत और बेटों रचित व सक्षम के साथ दिल्ली में रहते हैं, जबकि उनके माता-पिता इंदर सिंह जोधा और लाजवंती अलवर के मुंडिया खेड़ा गांव में निवास करते हैं. परिवार के लिए यह सम्मान गर्व का विषय है.
राजस्थान के लिए गौरव का पल
राजस्थान के वीर सैनिकों और जवानों की बहादुरी की कहानियां अक्सर देश को प्रेरित करती रही हैं. अब सुनील कुमार जोधा का नाम मंगल मिशन से जुड़ना इस गौरवशाली परंपरा में एक नया अध्याय जोड़ता है. 26/11 के आतंकियों का डटकर मुकाबला करने वाले इस जांबाज कमांडो की कहानी बताती है कि देश सेवा का जज्बा सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका सम्मान धरती से लेकर अंतरिक्ष तक पहुंच सकता है. यही वजह है कि अलवर से लेकर पूरे राजस्थान में इस उपलब्धि को गर्व और सम्मान के साथ देखा जा रहा है.
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