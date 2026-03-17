अलवर में बीमार SI ने SP से लगाई गुहार, “वेतन रुका, इलाज के लिए पैसे नहीं", अब क्या करूं? वीडियो वायरल

Rajasthan Police: राजस्थान के अलवर पुलिस लाइन में तैनात सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार मीणा ने एक वीडियो जारी कर एसपी सुधीर चौधरी से अपनी गंभीर स्थिति को लेकर मदद की अपील की है. वीडियो में उन्होंने बताया कि वे लंबे समय से बीमार हैं और जिंदगी से परेशान हो चुके हैं. इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती रहने के बावजूद उनका वेतन कई महीनों से रुका हुआ है, जिससे आर्थिक संकट गहरा गया है.

मनोज मीणा ने आरोप लगाया कि अकाउंट सेक्शन में तैनात यूडीसी वेतन जारी करने के बदले पैसे की मांग करता है. उन्होंने यह भी कहा कि बीमारी की जानकारी अधिकारियों को देने के बावजूद विभाग की ओर से कोई विशेष सहयोग नहीं मिला. एक बार बेहोश होने पर भी उन्हें सीधे अस्पताल भेजने के बजाय परिवार को बुलाया गया, जिसके बाद परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उन्होंने बताया कि पहले वे सदर और राजगढ़ थानों में कार्यरत रह चुके हैं. पीलिया के कारण उनका लीवर खराब हो गया और अब किडनी में भी संक्रमण है. इसके बावजूद वे लगातार ड्यूटी करते रहे और लंबी छुट्टी भी नहीं ली. पिछले करीब दो साल से जयपुर के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है. मनोज मीणा ने कहा कि उनका वेतन लगभग 80 हजार रुपए है, लेकिन लोन की कटौती और इलाज के खर्च के कारण परिवार का गुजारा मुश्किल हो गया है.

आरजीएचएस योजना से सीमित दवाएं मिलने के कारण बाकी दवाएं उन्हें खुद खरीदनी पड़ती हैं, जिससे आर्थिक बोझ और बढ़ गया है. उन्होंने एसपी से सवाल किया कि ऐसी स्थिति में वे क्या करें और आगे कौन सा कदम उठाएं. वहीं इस मामले में एसपी सुधीर चौधरी ने कहा कि सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होता, फिर भी पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.