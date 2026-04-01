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नाजायज बंद करना पड़ा भारी, खैरथल में कांस्टेबल लाइन हाजिर, शादी से लौट रहे युवकों को किया था बंद

Alwar News: खैरथल में शादी से लौट रहे चार युवकों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगा है. घटना के बाद ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया. मामले में एसपी ने आरोपी कांस्टेबल को लाइन हाजिर कर जांच के आदेश दिए हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Published:Apr 01, 2026, 12:54 PM IST | Updated:Apr 01, 2026, 12:54 PM IST

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नाजायज बंद करना पड़ा भारी, खैरथल में कांस्टेबल लाइन हाजिर, शादी से लौट रहे युवकों को किया था बंद

Alwar News: खैरथल जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने वाला एक मामला सामने आया है. यहां शादी समारोह से लौट रहे चार युवकों के साथ कथित तौर पर पुलिस द्वारा मारपीट और बदसलूकी किए जाने का आरोप लगा है. घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोगों ने थाने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया.

मामला खैरथल थाना क्षेत्र के राताखुर्द गांव से जुड़ा बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, ललित, रोहित, रिंकू और दीपक नाम के चार युवक दांतला गांव में एक शादी समारोह में शामिल होकर देर रात करीब एक बजे वापस लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में गश्त कर रही पुलिस ने उन्हें रोक लिया.

आरोप है कि पूछताछ के बाद पुलिसकर्मी पुष्पेंद्र चारों युवकों को थाने ले गया, जहां उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए और उनके साथ मारपीट की गई. युवकों को पूरी रात थाने में बैठाए रखने का भी आरोप लगाया गया है.

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पुलिसकर्मी ने बदसलूकी की

जब युवक देर रात तक घर नहीं पहुंचे तो परिजन उनकी तलाश में खैरथल थाने पहुंचे. ग्रामीणों का आरोप है कि जब गांव के सरपंच और अन्य लोग थाने पहुंचे, तो उनके साथ भी पुलिसकर्मी ने बदसलूकी की और धमकाते हुए वहां से भगा दिया.

घटना से नाराज राताखुर्द गांव के महिला और पुरुष बड़ी संख्या में थाने पहुंच गए और पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. लोगों ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की.

आरोपी कांस्टेबल पुष्पेंद्र को लाइन हाजिर कर दिया

मामले की गंभीरता को देखते हुए ब्रजेश ज्योति उपाध्याय (पुलिस अधीक्षक) ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी कांस्टेबल पुष्पेंद्र को लाइन हाजिर कर दिया है. साथ ही पूरे मामले की जांच किशनगढ़बास के डीएसपी को सौंप दी गई है.

फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं ग्रामीणों में अब भी घटना को लेकर नाराजगी बनी हुई है.

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