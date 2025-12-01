Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

'दूल्हा तय हो जाए तो इतनी जल्दी नहीं बदलता!' अलवर में सतीश पूनिया का बड़ा बयान, क्या राजस्थान में मंत्री बदलने की अफवाहें सिर्फ कहानी?

Rajasthan News: भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने अलवर में कहा कि मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चाएं महज़ राजनीतिक गॉसिप हैं और किसी बदलाव की जल्द संभावना नहीं. कांग्रेस पर पुरानी सोच का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि एसआईआर वोटर सूची शुद्धिकरण की सकारात्मक प्रक्रिया है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 01, 2025, 11:50 PM IST | Updated: Dec 01, 2025, 11:50 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के इस बाजार में मिल जाएंगे सबसे सस्ते लेदर के जूते, कीमत मात्र 150 रुपये!
6 Photos
Rajasthan Cheap Market

राजस्थान के इस बाजार में मिल जाएंगे सबसे सस्ते लेदर के जूते, कीमत मात्र 150 रुपये!

क्या आप जानते हैं खाटू श्याम जी के तीन बाणों का ये राज?
6 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं खाटू श्याम जी के तीन बाणों का ये राज?

जयपुर को नए साल का बड़ा तोहफा! 240 करोड़ की एलिवेटेड रोड से खत्म होगा सांगानेर का जाम संकट
7 Photos
jaipur

जयपुर को नए साल का बड़ा तोहफा! 240 करोड़ की एलिवेटेड रोड से खत्म होगा सांगानेर का जाम संकट

अवैध संबंध की कहानी बनी खून की दास्तां! अलवर का हत्याकांड पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र, जानें क्या है मामला
7 Photos
alwar

अवैध संबंध की कहानी बनी खून की दास्तां! अलवर का हत्याकांड पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र, जानें क्या है मामला

'दूल्हा तय हो जाए तो इतनी जल्दी नहीं बदलता!' अलवर में सतीश पूनिया का बड़ा बयान, क्या राजस्थान में मंत्री बदलने की अफवाहें सिर्फ कहानी?

Alwar News: अलवर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर चल रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि आज के समय में मीडिया और सोशल मीडिया की राजनीतिक गॉसिप अक्सर खबरों का रूप ले लेती है. पूनिया ने कहा, “मुझे नहीं लगता कि दूल्हा तय होने के बाद इतनी जल्दी बदल जाएगा. यह काल्पनिक सवाल है. चर्चाओं को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन बीजेपी का चरित्र है कि वह व्यक्तियों को अवसर देती है और पांच साल बाद ही उनका आकलन होता है.”

उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर किसी भी घोषणा का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ प्रक्रिया का हिस्सा है.

राजस्थान में उनके कद बढ़ने को लेकर पूछे गए सवाल पर भी उन्होंने अपनी बात साफ रखी. पूनिया ने कहा कि उन्होंने सामान्य कार्यकर्ता के रूप में राजनीति की शुरुआत की है और संगठन हमेशा सर्वोपरि है. उन्होंने कहा, “कद और पद की चर्चा हमेशा रहती है, लेकिन कार्यकर्ता का भाव स्थायी होता है.”

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हरियाणा और बिहार चुनाव नतीजों पर भी पूनिया ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज भी पुराने ढर्रे पर चल रही है. “कभी कांग्रेस की तूती बोलती थी, लेकिन समय बदल गया. इंदिरा गांधी जैसी शक्तिशाली नेता को भी जनता ने उखाड़ फेंका था. कांग्रेस आज भी चाल, चरित्र और चेहरा नहीं बदल पाई. नई पीढ़ी के मुद्दों को नहीं समझा.”

उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की सोच में जमीन-आसमान का फर्क है और देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करती है.

राजस्थान की कानून-व्यवस्था पर बोलते हुए पूनिया ने दावा किया कि पिछले कार्यकाल की तुलना में अपराध में कमी आई है. उनके अनुसार नए डीजीपी का फोकस सुरक्षा पर है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उच्चस्तरीय बैठकें हुई हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में व्यवस्था और बेहतर होगी.

एसआईआर (वोटर सूची शुद्धिकरण) को लेकर भी उन्होंने कांग्रेस पर भ्रामक प्रचार करने का आरोप लगाया. पूनिया ने कहा कि एसआईआर एक सकारात्मक प्रक्रिया है. इससे मृत और डुप्लीकेट वोटर हटेंगे और वास्तविक वोटर ही सूची में रहेंगे. उन्होंने बताया कि बिहार में 60 लाख फर्जी वोट हटाए गए थे, जिससे वैध वोटरों को पूरा अधिकार मिला. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया किसी पंथ या मजहब के खिलाफ नहीं है और इसी तरह का भ्रम फैलाना कांग्रेस की हार का कारण बना.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news