Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

प्याज के दामों ने निकाले किसानों के आंसू, किलसकर नदी में फेंक दी 4 ट्रॉली प्याज

Alwar Onion Price: अलवर के राजगढ़ उपखंड के चंदपुरा गांव में प्याज के दाम न मिलने से एक किसान ने अपनी पूरी फसल (3-4 ट्रॉली प्याज) मंगलवार रात नदी में फेंक दी। सुरेश चंद मीना ने बताया कि बंपर पैदावार के बावजूद खरीदार नहीं हैं। एक बीघा में 50 हजार का खर्च, लेकिन लागत भी नहीं निकल रही। किसान कर्ज में डूबे हैं और आत्महत्या की कगार पर हैं।

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 30, 2025, 10:52 AM IST | Updated: Oct 30, 2025, 10:52 AM IST

Trending Photos

देवउठनी एकादशी के पहले सोना-चांदी फिर महंगा, जानें आज के लेटेस्ट प्राइस
7 Photos
gold silver price today

देवउठनी एकादशी के पहले सोना-चांदी फिर महंगा, जानें आज के लेटेस्ट प्राइस

उदयपुर में भयंकर बारिश की चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट, आज शाम तक सर्द हवा से ठिठुरने वाले हैं लोग!
8 Photos
Udaipur Weather Update

उदयपुर में भयंकर बारिश की चेतावनी जारी, IMD ने जारी किया अलर्ट, आज शाम तक सर्द हवा से ठिठुरने वाले हैं लोग!

शादी के सीजन में राजस्थान की थालियों में छाएगी यूपी की मुरादाबादी दाल, पीतल के भगोने से रुमाली रोटी तक का अनोखा स्वाद
8 Photos
rajasthani famous food

शादी के सीजन में राजस्थान की थालियों में छाएगी यूपी की मुरादाबादी दाल, पीतल के भगोने से रुमाली रोटी तक का अनोखा स्वाद

इन गहनों के बिना अधूरी है राजस्थानी दुल्हन, पहनते ही लगता है कि महारानी पधारी हैं कहीं की!
9 Photos
Rajasthan weddings

इन गहनों के बिना अधूरी है राजस्थानी दुल्हन, पहनते ही लगता है कि महारानी पधारी हैं कहीं की!

प्याज के दामों ने निकाले किसानों के आंसू, किलसकर नदी में फेंक दी 4 ट्रॉली प्याज

Alwar News: अलवर जिले के राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव चंदपुरा से किसानों की बेबसी और दर्द को दिखाती एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां एक किसान ने अपनी मेहनत की पूरी फसल — करीब 3 से 4 ट्रॉली प्याज — मंगलवार रात चंदपुरा-पुनखर मार्ग स्थित नदी में पटक दी.

अलवर जिले के राजगढ़ उपखंड के चंदपुरा गांव से किसानों की बेबसी की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है. प्याज की बंपर पैदावार के बावजूद उचित दाम न मिलने से एक किसान ने अपनी पूरी मेहनत की कमाई – करीब 3 से 4 ट्रॉली प्याज – मंगलवार रात चंदपुरा-पुनखर मार्ग की नदी में फेंक दी. यह घटना किसानों की निराशा और सरकार की उदासीनता पर सवाल उठा रही है.

बंपर पैदावार, लेकिन खरीदार गायब

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

स्थानीय निवासी सुरेश चंद मीना ने बताया कि इस बार प्याज की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, लेकिन मंडी में खरीदार नहीं हैं. किसान को प्याज का ऐसा दाम नहीं मिल रहा कि मजदूरी और परिवहन खर्च भी निकल सके. निराश किसान ने मंडी ले जाने की बजाय पूरी फसल नदी में बहा दी. उन्होंने कहा, “मेहनत की कमाई पानी में बहती देख किसान रो पड़ा, लेकिन मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा.”

लागत भी नहीं निकल रही, आत्महत्या की कगार पर किसान

सुरेश मीना ने खुलासा किया कि एक बीघा प्याज की खेती में करीब 50 हजार रुपये का खर्च आता है – बीज, खाद, मजदूरी और सिंचाई सब शामिल. लेकिन बाजार में दाम इतने कम हैं कि लागत भी वसूल नहीं हो रही. “मजदूरी तक पूरी नहीं हो रही. किसान कर्ज में डूबा है और अब आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहा है,” उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा. क्षेत्र में कई किसान इसी दुविधा से जूझ रहे हैं.

सरकार से गुहार: MSP तय हो, खरीद की व्यवस्था बने

किसानों ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. सुरेश चंद मीना ने कहा, “प्याज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय किया जाए और सरकारी खरीद केंद्र खोले जाएं. ताकि किसान अपनी मेहनत का उचित दाम पा सके.” उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे मामले बढ़ेंगे और किसान सड़कों पर उतरेंगे.

कृषि संकट की झलक: बर्बादी का दर्दनाक दृश्य

चंदपुरा-पुनखर मार्ग पर नदी में तैरती प्याज की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. यह न केवल एक किसान की कहानी है, बल्कि पूरे राजस्थान के प्याज उत्पादक क्षेत्रों की व्यथा है. प्रशासन मौन है, जबकि किसान अपनी फसल को आंसुओं से सींचकर बर्बाद होते देख रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news