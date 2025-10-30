प्याज के दामों ने निकाले किसानों के आंसू, किलसकर नदी में फेंक दी 4 ट्रॉली प्याज

Alwar News: अलवर जिले के राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव चंदपुरा से किसानों की बेबसी और दर्द को दिखाती एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां एक किसान ने अपनी मेहनत की पूरी फसल — करीब 3 से 4 ट्रॉली प्याज — मंगलवार रात चंदपुरा-पुनखर मार्ग स्थित नदी में पटक दी.

बंपर पैदावार, लेकिन खरीदार गायब

स्थानीय निवासी सुरेश चंद मीना ने बताया कि इस बार प्याज की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, लेकिन मंडी में खरीदार नहीं हैं. किसान को प्याज का ऐसा दाम नहीं मिल रहा कि मजदूरी और परिवहन खर्च भी निकल सके. निराश किसान ने मंडी ले जाने की बजाय पूरी फसल नदी में बहा दी. उन्होंने कहा, “मेहनत की कमाई पानी में बहती देख किसान रो पड़ा, लेकिन मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा.”

लागत भी नहीं निकल रही, आत्महत्या की कगार पर किसान

सुरेश मीना ने खुलासा किया कि एक बीघा प्याज की खेती में करीब 50 हजार रुपये का खर्च आता है – बीज, खाद, मजदूरी और सिंचाई सब शामिल. लेकिन बाजार में दाम इतने कम हैं कि लागत भी वसूल नहीं हो रही. “मजदूरी तक पूरी नहीं हो रही. किसान कर्ज में डूबा है और अब आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहा है,” उन्होंने दर्द भरी आवाज में कहा. क्षेत्र में कई किसान इसी दुविधा से जूझ रहे हैं.

सरकार से गुहार: MSP तय हो, खरीद की व्यवस्था बने

किसानों ने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. सुरेश चंद मीना ने कहा, “प्याज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तय किया जाए और सरकारी खरीद केंद्र खोले जाएं. ताकि किसान अपनी मेहनत का उचित दाम पा सके.” उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे मामले बढ़ेंगे और किसान सड़कों पर उतरेंगे.

कृषि संकट की झलक: बर्बादी का दर्दनाक दृश्य

चंदपुरा-पुनखर मार्ग पर नदी में तैरती प्याज की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. यह न केवल एक किसान की कहानी है, बल्कि पूरे राजस्थान के प्याज उत्पादक क्षेत्रों की व्यथा है. प्रशासन मौन है, जबकि किसान अपनी फसल को आंसुओं से सींचकर बर्बाद होते देख रहे हैं.

