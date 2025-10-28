रामगढ़ बाजार में देर रात चोरी, महिला समेत दो चोर CCTV में कैद

Rajasthan news: रामगढ़ बाजार में देर रात चोरों ने उत्पात मचाया. रेडीमेड गोदाम से करीब दो लाख रुपये का सामान चोरी हुआ, जबकि ज्वेलरी दुकान में सायरन बजते ही चोर भाग गए. सीसीटीवी में एक महिला समेत दो युवक कैद हुए हैं. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है
Alwar news: रामगढ़ कस्बे का मुख्य बाजार सोमवार देर रात अज्ञात चोरों के आतंक का गवाह बना. चोरों ने पूरी योजना बनाकर पहले एक रेडीमेड शोरूम के गोदाम को निशाना बनाया और फिर पास ही स्थित एक ज्वेलरी की दुकान में सेंध लगाने की कोशिश की.
रेडीमेड गोदाम से दो लाख का माल चोरी
चोरी की पहली वारदात रेडीमेड शोरूम के गोदाम में हुई. शोरूम संचालक वरुण कालरा ने बताया कि चोरों ने गोदाम का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और लगभग दो लाख रुपए मूल्य का कीमती सामान, जिसमें कपड़े, जींस, सूट, बेल्ट और अन्य रेडीमेड वस्तुएं शामिल थीं, चुरा लिया. सुबह जब दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोलीं, तब इस घटना का पता चला. मौके पर पहुंचने पर कालरा ने देखा कि गोदाम का सारा सामान बिखरा पड़ा था और लाखों का माल गायब हो चुका था.
आभूषण की दुकान
इस चोरी के बाद, चोरों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने पास की एक आभूषण की दुकान को भी निशाना बनाने की कोशिश की. आभूषण कारोबारी राजेश सोनी के अनुसार, चोरों ने उनकी दुकान के सात ताले फर्नर से काट दिए थे. हालांकि, उनकी अगली योजना पर दुकान में लगे सुरक्षा सायरन ने पानी फेर दिया. जैसे ही चोरों ने शटर उठाने का प्रयास किया, सायरन जोर से बज उठा. सायरन की आवाज सुनते ही चोर तुरंत बाइक पर सवार होकर मौके से भाग निकले.
CCTV में महिला समेत दो युवक कैद
राजेश सोनी ने बताया कि चोरों ने वारदात से पहले सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन उनकी पूरी करतूत कैमरे में कैद हो गई. फुटेज खंगालने पर पता चला कि इस गिरोह में एक महिला समेत दो युवक शामिल थे, जिन्हें वारदात से पहले संदिग्ध गतिविधियों में दुकानों की रेकी करते हुए देखा गया है. घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों वारदातों का जायजा लिया, सीसीटीवी फुटेज जब्त किए और मामला दर्ज कर लिया है. बाजार में हुई लगातार चोरियों से व्यापारियों में दहशत का माहौल है. उन्होंने पुलिस से रात के समय गश्त बढ़ाने और इन शातिर चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है.
