रामगढ़ में दिल दहला देने वाला मामला, दहेज की भेंट चढ़ी 9 माह की गर्भवती!

Ramgarh Pregnant Woman Death: राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां बगड़ तिराया थाना अंतर्गत गांव नंगला बंजीरका में एक नौ माह की गर्भवती विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतका संजीदा (22) की मौत के साथ ही उसके गर्भ में पल रहे मासूम की भी जान चली गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

क्या है पूरा मामला?

घटना के बाद से ससुराल पक्ष के सभी सदस्य घर छोड़कर फरार हैं, जिसके कारण मामला और भी संदिग्ध हो गया है. मृतका के पीहर पक्ष ने इसे सोची-समझी 'दहेज हत्या' करार दिया है. मृतका के भाई मोहम्मद इरसाद के अनुसार, 1 दिसंबर 2024 को एक ही परिवार की दो बहनों की शादी यहां हुई थी. शादी में ट्रैक्टर, बोलेरो, एसी और भारी मात्रा में नकद व आभूषण देने के बावजूद दहेज की मांगें बंद नहीं हुईं. पीहर पक्ष का आरोप है कि दोनों बहनों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, यहां तक कि उन्हें आपस में बात करने तक की अनुमति नहीं थी.

घटनास्थल का मंजर

परिजनों ने बताया कि रविवार दोपहर जब वे पुलिस के साथ ससुराल पहुंचे, तो संजीदा का शव पलंग पर पड़ा था. घर के बाकी सदस्य गायब थे, केवल मृतका की छोटी बहन वहां मौजूद थी. ससुराल पक्ष इस घटना को आत्महत्या बता रहा है, जबकि परिस्थितियों को देखते हुए पीहर पक्ष इसे हत्या मान रहा है.

पुलिस की कार्रवाई

रामगढ़ डीएसपी पिंटू कुमार ने बताया कि मृतका के भाई की रिपोर्ट पर दहेज हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. सोमवार को एफएसएल (FSL) टीम ने मौके पर पहुंचकर फिंगरप्रिंट्स और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए हैं. मेडिकल बोर्ड के जरिए पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों (दम घुटने या अन्य किसी चोट) का खुलासा हो सकेगा.

समाज के लिए बड़ा सवाल

एक तरफ जहां पूरा देश प्रगति की बात कर रहा है, वहीं नौ माह की गर्भवती महिला की इस तरह संदिग्ध मौत समाज पर एक बड़ा कलंक है. फिलहाल पुलिस फरार ससुरालियों की तलाश में दबिश दे रही है.

