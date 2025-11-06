रामगढ़ में स्कूल बस ने ली मां-बेटे की जान, 50 मीटर तक घसीटा, दर्दनाक मौत से मचा हड़कंप

Rajasthan Road: रामगढ़ कस्बे के गोविंदगढ़ रोड पर गुरुवार सुबह साढ़े आठ बजे का वक्त था. सड़क पर रोज़ की तरह आवाजाही चल रही थी कि तभी एक निजी स्कूल की बस ने ऐसा कहर बरपाया कि देखने वालों की रूह कांप उठी. तेज रफ्तार से आ रही आरबीएस पब्लिक स्कूल की बस ने सामने जा रही इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि बस ने स्कूटी को करीब 50 मीटर तक घसीट दिया.

स्कूटी पर सवार मां-बेटे की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी. रामगढ़ थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की मदद से दोनों को एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया.

मृतक की पहचान इंदरजीत सिंह पुत्र गुरुदयाल सिंह और उनकी मां मंगली देवी के रूप में हुई. दोनों गांव से रामगढ़ शुगर की दवाएं लेने जा रहे थे. तभी लोहा मंडी के पास यह दर्दनाक हादसा हो गया. बस स्कूली बच्चों से भरी हुई थी, जिन्हें जल्दी स्कूल पहुंचाने की जल्दबाज़ी में चालक ने रफ्तार इतनी बढ़ा दी कि मां-बेटे को बस के पहिए के नीचे कुचल दिया.

मृतक इंदरजीत सिंह के दो मासूम बेटे हैं, जिनके सिर से पिता का साया उठ गया. गांव में मातम का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि निजी स्कूलों की बसें रोज़ रफ्तार की दौड़ में सड़कों पर मौत का खेल खेलती हैं, जिनमें ओवरलोड बच्चे ठूंसे जाते हैं. ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन ऐसे स्कूलों और लापरवाह चालकों पर सख्त कार्रवाई करे, ताकि मासूम बच्चों की ज़िंदगी सुरक्षित रह सके.

पुलिस ने शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है. थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा. रामगढ़ में यह हादसा लोगों के दिलों को झकझोर गया — सुबह-सुबह स्कूल बस ने मां-बेटे की ज़िंदगी छीन ली, और पीछे छोड़ गया पूरे गांव के आंसू और सवाल कि आखिर कब रुकेगी ये रफ्तार की मौत.

