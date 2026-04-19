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Ramgarh Murder Case: कांच की बोतल और पत्थर से पीट-पीटकर नाहिद को उतारा था मौत के घाट, रामगढ़ हत्याकांड में आरोपी को 10 साल की सजा

Ramgarh Murder Case: अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में फरवरी 2023 में हुए हत्याकांड में अदालत ने मुख्य आरोपी मनसुख सैनी को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. 
 

Edited byAnsh RajReported byJugal Kishore
Published: Apr 19, 2026, 12:36 PM|Updated: Apr 19, 2026, 12:36 PM
Ramgarh Murder Case: कांच की बोतल और पत्थर से पीट-पीटकर नाहिद को उतारा था मौत के घाट, रामगढ़ हत्याकांड में आरोपी को 10 साल की सजा
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Alwar News: अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में फरवरी 2023 में हुए एक हत्याकांड में अदालत ने मुख्य आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुना दी है. साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है. यह फैसला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-3 द्वारा शनिवार को सुनाया गया.


पुरानी रंजिश में हुई युवक की निर्मम हत्या
मामला 28 फरवरी 2023 का है. रामगढ़ थाना क्षेत्र के मिलकुपर बस स्टैंड पर यह घटना हुई. मुश्ताक पुत्र सरसू खान ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका भतीजा नाहिद पुत्र रमदीन ट्रैक्टर लेकर माणकी से चिड़वाई जा रहा था. इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते मनसुख सैनी और उसके साथियों ने नाहिद पर अचानक हमला बोल दिया. हमलावरों ने कांच की बोतलों और पत्थरों से नाहिद पर बेरहमी से हमला किया. एक बोतल सीधे नाहिद के सिर पर लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. चोट की वजह से वह ट्रैक्टर से नीचे गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.


पुलिस जांच और कोर्ट में पेश हुए मजबूत सबूत
पुलिस ने मामले की गहन जांच की. घटनास्थल से बरामद सबूत, सीसीटीवी फुटेज और कई गवाहों के बयान अदालत में पेश किए गए. सुनवाई के दौरान इन साक्ष्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों पर गौर करते हुए मुख्य आरोपी मनसुख सैनी को दोषी करार दिया. कोर्ट ने मनसुख सैनी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.


परिवार और ग्रामीणों में मिली राहत
फैसले के बाद मृतक नाहिद के परिवार ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है. परिवार का कहना है कि न्याय मिलने से उन्हें कुछ राहत मिली है, हालांकि वे अन्य आरोपियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. स्थानीय लोगों ने कहा कि रामगढ़ क्षेत्र में छोटी-छोटी रंजिशों को लेकर अक्सर हिंसक घटनाएं होती रहती हैं. उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि ऐसे मामलों में सख्ती बरती जाए ताकि भविष्य में कोई निर्दोष व्यक्ति अपनी जान न गंवाए.

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