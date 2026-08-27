/रामगढ़ नगर निकाय चुनाव नामांकन प्रक्रिया शुरू, पहले दिन 40 से ज्यादा दावेदारों ने लिए नामांकन फॉर्म, 31 अगस्त तक दाखिल होंगे पर्चे

Ramgarh Nikay Chunav Nomination: राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ में नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर रामगढ़ नगरपालिका में गुरुवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई. सुबह 10 बजे से रामगढ़ एसडीएम कार्यालय में नगर पालिका पार्षद पद के लिए नामांकन फॉर्म लेने और जमा कराने की प्रक्रिया शुरू हुई.

नामांकन प्रक्रिया के लिए SDM कार्यालय में अलग-अलग बनाए गए काउंटर

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नामांकन शुरू होते ही विभिन्न वार्डों से चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदार एसडीएम कार्यालय पहुंचने लगे और दोपहर 01:00 बजे तक 40 से अधिक दावेदार नामांकन फॉर्म ले चुके थे. निर्वाचन विभाग की ओर से नामांकन प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए एसडीएम कार्यालय में अलग-अलग काउंटर बनाए गए हैं. प्रत्येक काउंटर पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जहां प्रत्याशियों को नामांकन प्रक्रिया की जानकारी देने के साथ आवश्यक दस्तावेज और औपचारिकताएं पूरी कराई जा रही हैं.

नामांकन के दौरान भारी पुलिस जाब्ता तैनात

नामांकन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीएम कार्यालय के बाहर रामगढ़ थाना पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा. पुलिसकर्मी कार्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्र में निगरानी करते नजर आए. रामगढ़ एसडीएम सुभाष यादव ने बताया कि नगर निकाय चुनाव के लिए 27 अगस्त से पार्षद पद के नामांकन शुरू किए गए हैं.

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है. इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नाम वापसी की प्रक्रिया होगी और मतदान 9 सितंबर को कराया जाएगा.

नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही दावेदारों की बढ़ी भीड़

नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही रामगढ़ नगरपालिका कार्यालय में भी चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों की भीड़ बढ़ गई है. प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने से पहले नगरपालिका से आवश्यक एनओसी सहित अन्य जरूरी दस्तावेज प्राप्त करने होंगे. सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही नामांकन प्रक्रिया पूरी हो सकेगी.

चुनावी रणनीति बनाने में जुटे संभावित प्रत्याशी

चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही रामगढ़ के विभिन्न वार्डों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. संभावित प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं. प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं.

