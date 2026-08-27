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रामगढ़ नगर निकाय चुनाव नामांकन प्रक्रिया शुरू, पहले दिन 40 से ज्यादा दावेदारों ने लिए नामांकन फॉर्म, 31 अगस्त तक दाखिल होंगे पर्चे

Ramgarh Nikay Chunav Nomination: अलवर के रामगढ़ में नगर निकाय चुनाव 2026 के लिए पार्षद पद की नामांकन प्रक्रिया 27 अगस्त से शुरू हो गई है. पहले दिन दोपहर 1 बजे तक 40 से अधिक दावेदार नामांकन फॉर्म ले चुके थे. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है, जबकि रामगढ़ नगरपालिका के लिए मतदान 9 सितंबर 2026 को होगा.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Jugal Kishore
Published:Aug 27, 2026, 09:47 PM IST | Updated:Aug 27, 2026, 09:47 PM IST
रामगढ़ नगर निकाय चुनाव नामांकन प्रक्रिया शुरू, पहले दिन 40 से ज्यादा दावेदारों ने लिए नामांकन फॉर्म, 31 अगस्त तक दाखिल होंगे पर्चे
Image Credit: Ramgarh Nikay Chunav Nomination

Ramgarh Nikay Chunav Nomination: राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ में नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर रामगढ़ नगरपालिका में गुरुवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई. सुबह 10 बजे से रामगढ़ एसडीएम कार्यालय में नगर पालिका पार्षद पद के लिए नामांकन फॉर्म लेने और जमा कराने की प्रक्रिया शुरू हुई.

नामांकन प्रक्रिया के लिए SDM कार्यालय में अलग-अलग बनाए गए काउंटर

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नामांकन शुरू होते ही विभिन्न वार्डों से चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदार एसडीएम कार्यालय पहुंचने लगे और दोपहर 01:00 बजे तक 40 से अधिक दावेदार नामांकन फॉर्म ले चुके थे. निर्वाचन विभाग की ओर से नामांकन प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए एसडीएम कार्यालय में अलग-अलग काउंटर बनाए गए हैं. प्रत्येक काउंटर पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जहां प्रत्याशियों को नामांकन प्रक्रिया की जानकारी देने के साथ आवश्यक दस्तावेज और औपचारिकताएं पूरी कराई जा रही हैं.

नामांकन के दौरान भारी पुलिस जाब्ता तैनात

नामांकन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसडीएम कार्यालय के बाहर रामगढ़ थाना पुलिस का भारी जाब्ता तैनात रहा. पुलिसकर्मी कार्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्र में निगरानी करते नजर आए. रामगढ़ एसडीएम सुभाष यादव ने बताया कि नगर निकाय चुनाव के लिए 27 अगस्त से पार्षद पद के नामांकन शुरू किए गए हैं.

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है. इसके बाद नामांकन पत्रों की जांच और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नाम वापसी की प्रक्रिया होगी और मतदान 9 सितंबर को कराया जाएगा.

नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही दावेदारों की बढ़ी भीड़

नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही रामगढ़ नगरपालिका कार्यालय में भी चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों की भीड़ बढ़ गई है. प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने से पहले नगरपालिका से आवश्यक एनओसी सहित अन्य जरूरी दस्तावेज प्राप्त करने होंगे. सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही नामांकन प्रक्रिया पूरी हो सकेगी.

चुनावी रणनीति बनाने में जुटे संभावित प्रत्याशी

चुनाव कार्यक्रम जारी होने के साथ ही रामगढ़ के विभिन्न वार्डों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. संभावित प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए हैं. प्रशासन ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से नामांकन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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