रामगढ़ ओडेला खान हादसा: सातवें दिन मिला जूता, लापता पोकलेन ऑपरेटर के भाई ने लीज मालिकों पर दर्ज कराया मामला

Ramgarh Odela Mine Accident Update: अलवर जिले के रामगढ़ स्थित ओडेला खान हादसे में लापता पोकलेन ऑपरेटर रामानंद तिवारी का सातवें दिन भी कोई सुराग नहीं मिल पाया है. लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन के बीच बुधवार को बचाव दल को पानी से भरी गहरी खाई में एक जूता तैरता हुआ दिखाई दिया. जूते को बाहर निकालकर परिजनों को दिखाया गया, जिन्होंने उसे रामानंद का बताया है. इस घटनाक्रम के बाद परिवार की चिंता और बढ़ गई है.

घटना को लेकर रामानंद के भाई सदानंद तिवारी ने खनन लीज संख्या 414-415 के मालिक और खनिज विभाग के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. शिकायत में गंभीर आरोप लगाए गए हैं. परिजनों का कहना है कि रामानंद पिछले तीन महीनों से उक्त लीज क्षेत्र में पोकलेन मशीन चला रहा था, लेकिन उसे वेतन नहीं दिया गया. आरोप है कि केवल भोजन देकर उससे काम कराया जाता था. साथ ही उसे डराकर और बंधक बनाकर काम करवाने की बात भी शिकायत में कही गई है.

परिवार के अनुसार 5 फरवरी को लीज क्षेत्र में दिनभर भारी ब्लास्टिंग की गई थी. रामानंद ने पहाड़ खिसकने के खतरे की आशंका जताते हुए मशीन चलाने से मना किया था. उसने अपनी मां और भाई को फोन कर संभावित हादसे की आशंका भी जताई थी. इसके बावजूद उसे जबरन पहाड़ पर भेजे जाने का आरोप लगाया गया है. परिजनों का कहना है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण यह हादसा हुआ.

शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि लीज क्षेत्र में अवैध खनन के चलते 100 से 150 फीट गहरा गड्ढा बन चुका है. बताया जा रहा है कि लगभग 300 फीट गहरी खान में 100 से 125 फीट तक पानी भरा हुआ है, जिससे बचाव कार्य में भारी कठिनाई आ रही है.

खनिज अधिकारी मनोज शर्मा के अनुसार पानी निकालने के लिए 75 एचपी के दो पंप, 60 एचपी, 50 एचपी और 25 एचपी के एक-एक पंप सहित कुल पांच पंपिंग सेट लगाए गए हैं. करीब बीस घंटे की लगातार पंपिंग के बाद जलस्तर लगभग डेढ़ फीट कम हुआ है. गुरुवार को एक बार फिर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है. प्रशासन और बचाव दल लापता ऑपरेटर की तलाश में जुटे हुए हैं.

