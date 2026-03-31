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RBSE 12th Result 2026: अलवर के यश साहू ने सरकारी स्कूल से रचा इतिहास, ऑटो चालक के बेटे ने हासिल किए 96.60% अंक

Rajasthan News: अलवर के राजगढ़ में ऑटो चालक के बेटे यश साहू ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 96.60% अंक प्राप्त कर इतिहास रचा है. राजस्थान बोर्ड ने पहली बार मार्च महीने में ही 12वीं के तीनों संकायों के परिणाम जारी कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Mar 31, 2026, 03:46 PM IST | Updated:Mar 31, 2026, 03:46 PM IST

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RBSE 12th Result 2026: अलवर के यश साहू ने सरकारी स्कूल से रचा इतिहास, ऑटो चालक के बेटे ने हासिल किए 96.60% अंक

RBSE 12th Result 2026: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE) द्वारा घोषित 12वीं के परिणामों में अलवर के राजगढ़ का नाम पूरे प्रदेश में गूंज रहा है. यहां के एक साधारण परिवार के लाल ने अपनी मेहनत से साबित कर दिया कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, जिनके सपनों में जान होती है.

अभावों को दी मात, यश ने रचा इतिहास
राजगढ़ के पीएम श्री प्यारेलाल गुप्ता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र यश साहू ने विज्ञान वर्ग (Science) में 96.60 प्रतिशत अंक प्राप्त कर सबको चौंका दिया है. यश के पिता एक ऑटो रिक्शा चालक हैं. घर की आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद यश ने कभी इसे अपनी पढ़ाई के बीच नहीं आने दिया. यश ने अपनी इस शानदार उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता, गुरुजनों और महंत त्रिलोक शर्मा के मार्गदर्शन को दिया है. बाता दें कि मेधावी यश का सपना अब इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना है.

राजस्थान बोर्ड का ऐतिहासिक कदम
इस बार राजस्थान बोर्ड ने केवल परिणाम ही नहीं जारी किए, बल्कि एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है. बोर्ड के इतिहास में यह पहला मौका है जब 12वीं के तीनों संकायों (आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस) का परिणाम मार्च महीने में ही घोषित कर दिया गया है. 24 मार्च को 10वीं और अब 31 मार्च को 12वीं का रिजल्ट आने से विद्यार्थियों को आगे की कॉलेज प्रवेश प्रक्रियाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा.

विद्यालय और परिवार में जश्न
यश की सफलता की खबर मिलते ही स्कूल और उनके घर पर उत्सव जैसा माहौल है. विद्यालय परिवार ने यश का मुंह मीठा करवाकर उज्ज्वल भविष्य की कामना की. ग्रामीणों का कहना है कि यश ने न केवल अपने माता-पिता का, बल्कि पूरे राजगढ़ कस्बे का मान बढ़ाया है.

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