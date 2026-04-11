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रसोई गैस अपडेट के नाम पर साइबर ठगी, अलवर में रिटायर IAS अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा से ठगे गए 12.47 लाख रुपये

Rajasthan Crime: अलवर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में रहने वाले रिटायर सीनियर आईएएस अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा साइबर ठगी का शिकार बन गए. ठगों ने रसोई गैस कनेक्शन अपडेट का झांसा देकर उनके एटीएम कार्ड की डिटेल्स लीं और उनके खाते से 12 लाख 47 हजार रुपये निकाल लिए. 
 

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByJugal Kishore
Published:Apr 11, 2026, 12:35 PM IST | Updated:Apr 11, 2026, 12:35 PM IST

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रसोई गैस अपडेट के नाम पर साइबर ठगी, अलवर में रिटायर IAS अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा से ठगे गए 12.47 लाख रुपये

Alwar Crime: अलवर जिले के अरावली विहार थाना क्षेत्र में रहने वाले रिटायर सीनियर आईएएस अधिकारी जगदीश प्रसाद मीणा साइबर ठगों के शिकार बन गए हैं. ठगों ने रसोई गैस कनेक्शन अपडेट करने का झांसा देकर उनसे 12 लाख 47 हजार रुपये निकाल लिए.

पीड़ित जगदीश प्रसाद मीणा ने बताया कि उन्हें एक फोन कॉल आया. कॉलर ने खुद को गैस एजेंसी का कर्मचारी बताते हुए कहा कि उनका गैस कनेक्शन बंद होने वाला है और सिर्फ 12 रुपये का बकाया जमा करना है. ठग ने पहले व्हाट्सएप पर एक फॉर्म भेजा और जानकारी मांगी, लेकिन मीणा ने फॉर्म भरने से मना कर दिया.

ठगों का चालाक तरीका
इसके बाद ठग ने मीणा से उनके एटीएम कार्ड की डिटेल्स मांगी और कहा कि वह खुद भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर देगा. भरोसे में आकर रिटायर आईएएस अधिकारी ने कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV समेत जरूरी जानकारी साझा कर दी. कुछ देर बाद ठगों ने उनके खाते से अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए कुल 12.47 लाख रुपये निकाल लिए.

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पीड़ित को कब पता चला?
जगदीश प्रसाद मीणा कुछ समय बाद जयपुर चले गए थे. करीब 24 घंटे बाद जब उन्होंने अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक किया, तब उन्हें इस ठगी का पता चला. उन्होंने तुरंत अरावली विहार थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

अलवर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और जांच शुरू कर दी है. पुलिस की टीम साइबर सेल के साथ मिलकर ट्रांजेक्शन डिटेल्स, फोन नंबर और आईपी एड्रेस की जांच कर रही है. अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

जगदीश प्रसाद मीणा रिटायर सीनियर आईएएस अधिकारी हैं. उनकी बेटी सुनीता पंकज वरिष्ठ आरएएस अधिकारी हैं. इस घटना से पूरे परिवार में काफी मायूसी है.

यह घटना एक बार फिर साइबर ठगों की बढ़ती सक्रियता को उजागर करती है. विशेषकर रिटायर्ड अधिकारियों और वरिष्ठ नागरिकों को रसोई गैस, बैंक अपडेट, आधार लिंक आदि के नाम पर बार-बार ठगी का शिकार बनाया जा रहा है. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया में कभी भी अपने कार्ड या OTP की जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को न दें.

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