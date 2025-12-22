Zee Rajasthan
रिंगसपुरा में सनसनीखेज चोरी, दंपति को कमरे में बंद कर 10 लाख के जेवरात उड़ाए

Rajasthan News: खेड़ली के रिंगसपुरा में चोरों ने परिवार को कमरे में बंद कर करीब 10 लाख के जेवरात और नकदी पार कर दी. घने कोहरे का लाभ उठाकर बदमाश भागने में सफल रहे. इस दुस्साहसिक वारदात से गांव में दहशत है और पुलिस जांच में जुटी है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Dec 22, 2025, 05:16 PM IST | Updated: Dec 22, 2025, 05:16 PM IST

रिंगसपुरा में सनसनीखेज चोरी, दंपति को कमरे में बंद कर 10 लाख के जेवरात उड़ाए

Alwar News: अलवर जिले के खेड़ली कस्बे के पास स्थित रिंगसपुरा गांव में बीती रात चोरों ने एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया. चोरों ने एक घर में घुसकर न केवल करीब 10 लाख रुपये के कीमती जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया, बल्कि परिवार को कमरे में कैद कर फरार हो गए.

परिवार को कमरे में किया कैद
घटना बाबूलाल मीणा के घर की है. शातिर चोरों ने वारदात को अंजाम देने के लिए बड़ी ही सुनियोजित योजना बनाई थी. घर में घुसने के बाद चोरों ने सबसे पहले उस कमरे की कुंडी बाहर से लगा दी, जिसमें बाबूलाल का पुत्र चेतराम अपनी पत्नी और मासूम बेटी के साथ सो रहा था. इस चाल की वजह से परिवार को भनक तक नहीं लगी और चोरों ने इत्मीनान से दूसरे कमरों की तलाशी ली.

अलमारी तोड़कर ले उड़े कीमती जेवरात
चोरों ने घर के कमरों में रखी अलमारी का ताला तोड़ दिया. पीड़ित परिवार के अनुसार, चोरों ने अलमारी में रखे चार सोने की चूड़ियां, एक सोने की चेन, कानों के टॉप्स और अन्य कीमती आभूषण चोरी कर लिए. इसके बाद वे वहां रखा एक भारी बक्सा उठाकर फरार हो गए.

कोहरे का फायदा उठाकर हुए फरार
रात करीब 1:30 बजे जब चेतराम की पत्नी की नींद खुली, तो उसने खिड़की से दो संदिग्ध युवकों को बक्सा ले जाते हुए देखा. उसने तुरंत अपने ससुर को फोन किया और शोर मचाया. ग्रामीणों की मदद से कमरे का दरवाजा खुलवाकर चोरों का पीछा भी किया गया, लेकिन इलाके में छाए घने कोहरे का फायदा उठाकर बदमाश अंधेरे में ओझल हो गए. सुबह घर से 500 मीटर दूर खेतों में खाली बक्सा बरामद हुआ.

पुलिस जांच और दहशत का माहौल
सुबह सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मौका-मुआयना किया. गांव में इस बड़ी चोरी के बाद दहशत का माहौल है. पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है. ग्रामीणों का कहना है कि सर्दी और कोहरे के मौसम में पुलिस गश्त बढ़ाई जानी चाहिए ताकि ऐसी वारदातों पर अंकुश लग सके.

